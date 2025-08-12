Begoña Arana, directora de la ONG Betania, recibe el Premio Esperanza 2025 en la Gala Starlite de Marbella

La directora de la ONG Betania, la linense Begoña Arana, ha sido reconocida con el Premio Esperanza 2025 en la décimo sexta edición de la Gala Starlite celebrada en Marbella. El galardón reconoce su labor al frente de la entidad que fundó en 2011 y que brinda refugio, dignidad y nuevas oportunidades a personas en situación de exclusión social. La actriz Hiba Abouk fue la encargada de entregarle el premio en una ceremonia que reunió a numerosas personalidades del mundo cultural y social.

La Gala Starlite, impulsada por Sandra García-Sanjuán, fundadora del evento y embajadora de Betania, es uno de los encuentros benéficos más importantes de España. Cada año, combina la entrega de reconocimientos solidarios con una subasta que recauda fondos para proyectos sociales. En esta edición se alcanzó la recaudación más alta de su historia, gracias a la puja de objetos exclusivos, piezas de arte y experiencias únicas.

La labor de Begoña ha sido reconocida en numerosas ocasiones anteriormente, en 2024, su compromiso fue distinguido con la Medalla de Oro Mayte Spínola a la Humanidad, así como con el premio Andalucía +Social por las buenas prácticas en protección social y el Premio Moeve al Valor Social.

Sobre Betania

Betania nació en 2011 en La Línea de la Concepción con el objetivo de brindar apoyo integral a personas en situación de exclusión social. Lo que marca la diferencia es la cooperación estrecha entre la persona con problemas sociales graves y un equipo multidisciplinar especialista, para lograr la inclusión plena.

Sus profesionales acompañan a las personas desde el inicio de sus procesos indi- vidualizados de recuperación hasta su integración en todos los ámbitos sociales, laborales y culturales.

Hoy en día, su labor se extiende por gran parte de España, con proyectos activos en comunidades como Andalucía, Canarias, Madrid, el País Vasco y Valencia. Este alcance refleja su compromiso con soluciones personalizadas y alianzas estratégicas que defienden los derechos humanos y generan cambios duraderos.