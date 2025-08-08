La Asociación 3 Noviembre de 1730 y la Peña Balona comparten historia y arroz con los niños del campamento de Nakera Romi

La Asociación 3 Noviembre 1730 Fuerte Santa Bárbara ha celebrado este viernes en La Línea una jornada especial junto a más de treinta niños y niñas del campamento de verano de Nakera Romi, en colaboración con la Peña Balona.

La actividad comenzó con una visita guiada al museo de la Peña, donde los más pequeños pudieron conocer de primera mano la historia y el patrimonio local. Posteriormente, socios y visitantes compartieron un plato de arroz preparado con la colaboración y generosidad de los veteranos de la Balona, que se encargaron de su elaboración.

El encuentro, que dio comienzo a las 14:00, estuvo marcado por un ambiente de convivencia y agradecimiento. Desde la asociación se ha reconocido el apoyo de Ambigú Balona y de todos los socios que han hecho posible la actividad, destacando la importancia de acercar la cultura y la tradición a las nuevas generaciones en un entorno participativo y festivo.

30ª edición del campamento

La Asociación de Mujeres Gitanas Nakera Romí celebra este año la 30ª edición de su tradicional Campamento de Verano, bajo el lema "La huella de la educación". Se extenderá hasta el 29 de agosto con un amplio programa de actividades lúdicas y formativas para niños y jóvenes.

El campamento, que cuenta con la colaboración de Fakali (Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas) y diversas instituciones como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, busca fomentar la inclusión y la cultura a través de talleres y experiencias enriquecedoras.

Entre las actividades destacadas se encuentran:

Taller de cajón flamenco: Para acercar a los participantes a la música y el ritmo de la cultura gitana.

Deportes y juegos: Promoviendo la actividad física, el trabajo en equipo y la diversión.

Excursiones y días de piscina: Ofreciendo momentos de ocio y esparcimiento.

Taller de serigrafía: Para desarrollar la creatividad y la expresión artística.

El lema de este año, "La huella de la educación", subraya el compromiso de Nakera Romí con el desarrollo y la formación de los menores, brindándoles un espacio seguro y estimulante para aprender y crecer durante el periodo estival. Este campamento se ha convertido en una cita clave en el calendario de verano de la zona, reforzando la labor social y cultural de la asociación.