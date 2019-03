Los alumnos del conservatorio de La Línea confían en tener profesor de guitarra este lunes

Los alumnos de guitarra del conservatorio Muñoz Molleda de La Línea esperan recibir este lunes, 4 de marzo, a un nuevo profesor sustituto para hacerse cargo de la baja del docente encargado de este instrumento tras tres meses sin recibir las clases.

Los perjudicados explicaron en febrero que el docente de las clases instrumentales de guitarra se acogió a una baja laboral el 27 de noviembre, posteriormente prorrogada, sin que los estudiantes hayan recibido lecciones desde entonces. Los alumnos tienen clases de lenguaje musical, pero no las prácticas del instrumento. Los padres de los alumnos aseguraron a Europa Sur que el docente de baja les ha informado de que su puesto va a ser cubierto por un sustituto a partir de este lunes.

En total, son 22 alumnos los perjudicados por la situación que se distribuyen entre los cuatro cursos de grado elemental y los dos de grado profesional. Los padres se quejaban ante la Junta, sin haber obtenido respuesta a sus demandas, al estimar que la situación ponía en riesgo todo el curso. "Para los estudiantes de primero, la situación es grave porque no aprenden. Los de cursos intermedios se desmotivan porque no pueden avanzar y los de cuarto tienen riesgo de no poder practicar y mejorar lo suficiente como para afrontar las pruebas de reválida necesarias para su paso al grado profesional. Los padres estamos cansados de la situación”, apostillaron los progenitores. Los alumnos abarcan edades entre los ocho y los 18 años.