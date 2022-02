Los alumnos del Mar de Poniente de La Línea protestan por el cambio en el Bachillerato Musical y de Danza

Los alumnos del IES Mar del Poniente de La Línea se han sumado este viernes a las protestas realizadas en distintos puntos de Andalucía frente al "deterioro que ha sufrido el Bachillerato Musical con la entrada en vigor de la Ley Celaá".

Estudiantes de conservatorio, profesores y familias se han manifestado en el instituto con el apoyo del sindicato CGT Enseñanza Cádiz."Exigimos a la actual ministra de Educación y Formación Profesional Pilar Alegría una solución urgente. La improvisación y la falta de previsión de estas situaciones muestra muy poco conocimiento de la realidad, escasa sensibilidad por el alumnado de este bachillerato y por las enseñanzas artísticas en general. Del mismo modo, instamos a Javier Imbroda a que tome cartas en el asunto e inste a la prórroga del curso, sin que el alumnado se vea afectado por este atropello ya que no se pueden cambiar las reglas en mitad del partido. Basta de jugar con el alumnado, su formación y su futuro de este modo", explica el sindicato.Los alumnos que se deciden por realizar estudios musicales y compaginarlos con el Bachillerato denuncian que se ven obligados a cambiar de modalidad, dejando el que han comenzado a cursar, o matricularse de nuevas asignaturas. Esta posibilidad se ofrece a los estudiantes desde hace unos 30 años. Con la LOGSE se realizaban de manera simultánea los estudios en el instituto (en cualquiera de las tres modalidades del Bachillerato y con matrícula parcial) y musicales o de danza en el conservatorio profesional correspondiente. Al terminar, obtenían el título profesional de música y el de Bachillerato. "Fue una medida pensada para facilitar la conciliación y los horarios de estudio, concentrando por la mañana toda la carga lectiva", explican los manifestantes.Por ejemplo en el IES Mar de Poniente de La Línea los alumnos podían estar de 8 a 11 de la mañana en el Instituto. A las 11 se podían ir andando al conservatorio de música Muñoz Molleda, muy cercano, a continuar con su horario lectivo.Desde ahora, con la LOMLOE, los estudiantes que cursan el Bachillerato Musical solo podrán conseguir su título desde la opción de Arte. El resto, tienen que cambiar a esta modalidad, cursando una nueva asignatura, Fundamentos del Arte, o si quieren continuar realizando el mismo Bachillerato, cursar todas las asignaturas de esta modalidad y no solo las cuatro que se venían realizando hasta ahora. En este caso, ya no podrían simultanear los estudios de instituto y conservatorio en el horario de mañana. Tras la entrada en vigor de la LOMLOE, en noviembre de este pasado año se publicó un Real Decreto que regula aspectos sobre la evaluación, promoción y titulación."La solución planteada desde la Consejería de Educación no convence ni a alumnos ni a padres. Les obliga a cursar una única modalidad de Bachillerato, el Artístico, cuando muchos estudian alguna otra opción (Ciencias, Humanidades o Ciencias Sociales). De querer continuar con una modalidad distinta a la artística, tendría que comenzar ahora en febrero de nuevo y cursando todas las asignaturas, además de las propias del conservatorio", concluye CGT.