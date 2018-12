Los actos navideños se replantean en La Línea tras la avalancha de este sábado

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha convocado este lunes una reunión en la Jefatura de la Policía Local para intentar reforzar la coordinación entre el cuerpo municipal, la Policía Nacional y Protección Civil con el fin de evitar incidentes como el que ocurrió este sábado por la tarde, cuando una pelea entre dos mujeres provocó una avalancha de personas durante un festival de baile en el que participaban unos 500 niños de todas las academias de la ciudad. La actuación policial evitó malos mayores, pero hubo momentos de tensión porque algunos niños se extraviaron durante algunos minutos.

Salvador Lobato, responsable de Salmalandia Eventos y coordinador de la cita, afirma que este incidente se hubiera evitado con una mayor presencia policial. "Había más de 500 niños, con sus familiares, en la Plaza de la Iglesia y solo dos policías en los arcos. Creemos que se tiene que mejorar la seguridad en este tipo de eventos. El jueves en la concentración de la Mesa de Trabajo había unas 200 personas y veíamos policías por todas partes", explica Lobato.

"La presencia policial tira para atrás a la gente a la hora de que pasen este tipo de cosas. Pedí por la megafonía a la gente que se abriera para dejar más espacio pero lo que recibí fueron abucheos", destaca el coordinador de la actividad.

El representante de las academias de baile sostiene que no volverán a actuar en lugares públicos hasta que no se les garantice que habrá un dispositivo adecuado para evitar lo que pasó este sábado. "El día 29 tenemos las precampanadas en el mismo sitio y por el momento no vamos a celebrarlas. Estamos todos muy desilusionados porque solo hacía falta una mayor presencia policial para que no hubiera pasado esto".

El regidor linense señala que el incidente era "inevitable por mucha presencia policial que hubiera". "Se produjo una estampida tras una pelea y algún chiquillo acabó extraviándose. Las dos personas que iniciaron el incidente están identificadas y denunciadas. Es una circunstancia lamentable". El alcalde puso como ejemplo que este sábado se reunieron más de 2.000 personas en el entorno de las calles López de Ayala y Salvador Dalí "y no se produjo ni un solo incidente". "Y en un espectáculo infantil, que se supone que debe ser más tranquilo, pasó algo como esto".

Para tratar de evitar estos sucesos, el alcalde espera que de la reunión de este lunes salga reforzado el dispositivo de seguridad. "Veremos como reorganizamos algunas cosas porque ahora mismo nos vemos forzados a anular algunos actos que tenemos previstos", señala Juan Franco.