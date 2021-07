El alcalde de La Línea, Juan Franco, se ha referido este viernes a las protestas de un grupo de feriantes por la suspensión de toda actividad relacionada con la Velada y las atracciones, decisión que el Ayuntamiento tomó en el mes de abril.

El regidor recuerda que suspender un año más la Velada y Fiestas fue una determinación "dolorosa y desagradable" que obedeció a una actitud de prudencia ante el desconocimiento del avance de la pandemia.

Al respecto del parque de atracciones Vivepark, que se ha instalado en varias ciudades andaluzas, el equipo de gobierno ha debatido el asunto en profundidad y ha llegado a la conclusión de que "se iba a provocar una afluencia de público masiva y podíamos encontrarnos con unas circunstancias no deseadas".

Franco argumenta que las cifras actuales de contagios de 48 por cien mil habitantes colocan a La Línea en una situación "envidiable" en relación con otros municipios del Campo de Gibraltar.

También ha insistido en que en ningún momento se ha responsabilizado a los feriantes de los contagios, un sector cuyas reivindicaciones entiende. No obstante, considera que para el bien común, "en ocasiones nos toca tomar decisiones que puede que no se comprendan, o sean desagradables, duras o impopulares". "Lo siento, comprendo las quejas y las críticas, perocomo alcalde me toca tomar las decisiones que entienda más oportunas para la ciudadanía y esta decisión la votamos en el equipo de gobierno por unanimidad".

Para paliar la difícil situación económica de los feriantes, el Ayuntamiento trabaja en la posibilidad de permitir la instalación de un recinto de atracciones en los próximos meses o coincidiendo con las fiestas patronales de diciembre, una opción "que va a depender de la evolución de la pandemia y de la vacunación"