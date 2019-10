La Subdelegación rechaza la manifestación convocada en La Línea pero no puede prohibirla

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado este domingo de que las movilizaciones convocadas desde en La Línea contra el "maltrato" policial han sido autorizadas porque así lo marca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pese a que no comparte el fondo" de la misma.

Así ha respondido a las críticas vertidas desde colectivos policiales por la manifestación convocada en La Línea contra las fuerzas de seguridad, a consecuencia de la muerte del presunto contrabandista Alfredo Morodo el pasado 1 de octubre tras un incidente con una patrullera de Aduanas de Gibraltar.

Ante las críticas dirigidas de manera directa a la Subdelegación, desde este órgano señalan que "no entra en los motivos alegados" y que "sorprende" que SUP (Sindicato Unificado de Policía) y AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) "lo desconozcan".

Las manifestaciones conforme a la "reiterada jurisprudencia" del Tribunal Constitucional, "están siempre autorizadas", ha agregado.

Lo que puede hacer la autoridad administrativa es prohibirla "en caso de que existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, como indica el artículo 21.2 de la Constitución", ha añadido.

Desde la Subdelegación han aclarado que "ni autorizan ni apoyan reuniones ni manifestaciones, únicamente pueden prohibirlas en determinados casos". Sin embargo, han indicado que "es evidente que existen muchas ocasiones en que las autoridades gubernativas no comparten el fondo" de las mismas y que "así ocurre en el caso indicado por SUP y AEGC".

En este caso, indica la Subdelegación, "no sólo no se comparte, sino que se rechaza, reconociendo y alabando el compromiso, la profesionalidad y buen hacer de Policía Nacional y Guardia Civil". Pese a ello, han alegado que "el desacuerdo con el motivo alegado en la comunicación de una reunión no faculta a la autoridad a su prohibición".