La barriada de San José de La Línea pide más seguridad tras varios actos vandálicos

La barriada San José de La Línea ha sido el nuevo objetivo de actos vandálicos en la ciudad. Uno de los bloques de la plaza Juan Valenzuela ha sido rociado con líquido inflamable dejando como resultado "un intenso y fuerte olor similar al de la gasolina" y la entrada del bloque en mal estado.

Los vecinos, tras este episodio que, según sus testimonios, sucedió a las 3:00 de este martes y de forma intencionada, exigen al alcalde Juan Franco, "mayor seguridad en el barrio", puesto que señalan "no es un hecho aislado. Noche sí y noche también, los vecinos nos vemos en la necesidad de tener que llamar a la Policía Local porque siempre ocurre algo, y casi siempre también, la respuesta es la misma, la no presencia de los agentes, es decir, llamamos a la Policía Local y no viene nadie”.

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Amanecer comenta que, "por suerte, no ha ocurrido una auténtica desgracia" y manifiesta "su más enérgica condena y repulsa frente a estos actos de vandalismo y violencia, más propios de sociedades tercermundistas, y que no representan, en absoluto, la idiosincrasia y los valores de paz y convivencia que siempre, desde su constitución, han reinado en nuestro barrio".

Añade su "solidaridad y apoyo" al conjunto de los vecinos afectados, así como "nuestra puesta a disposición en todo lo que les podamos ayudar, dentro de nuestras posibilidades".

Desde la asociación han trasladado al Ayuntamiento la petición de más medidas de seguridad “para que la inseguridad ciudadana y la delincuencia no continúe aumentando y campando a sus anchas, sobre todo, en horas nocturnas".

Uno de los vecinos afectados afirma que “la falta de vigilancia ha hecho de esta zona una autentica ratonera de delincuentes y borrachos”, por lo que piden soluciones, ya que consideran que hay "una ausencia absoluta de seguridad ciudadana".

Amanecer señala que, aunque hagan esta petición, "incluso llegaríamos a entender los problemas internos que pueda tener el alcalde de la ciudad para organizar al conjunto de la Policía Local, pero no es de recibo escudarse o justificar la situación por la falta de efectivos o en el hecho de que algunos de los agentes que van accediendo a las plazas convocadas, una vez cubiertas, no deseen quedarse en La Línea".