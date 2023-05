Ratificada la condena de dos años de cárcel por abuso sexual de dos menores, hija y sobrina de su pareja

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre que fue condenado a dos años de prisión (además de tres de libertad vigilada y alejamiento) por abusar sexualmente en La Línea de la hija y una sobrina de su pareja cuando tenían 15 y 14 años respectivamente.

Miguel Ángel P. E. fue condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras en 2021 tras remitirle el caso el Juzgado de Instrucción n.º 4 de La Línea por unos hechos que ocurrieron en octubre y en noviembre de 2018. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA rechaza el recurso, basado en que una de las menores se inventó el abuso sexual para provocar que su madre dejara la relación con el hombre porque no tenía una buena relación él.

Según la sentencia original y ratifica el TSJA, el hombre realizó tocamientos en "la zona vaginal de la menor por encima de la ropa interior" cuando esta se encontraba durmiendo en el sofá de la vivienda en la que residían junto a la madre. Eso fue en octubre de 2018 y en noviembre de ese año hizo lo mismo con la prima de la niña, que tenía 14 años, cuando se encontraba también durmiendo en el sofá junto a la primera víctima.

"Como consecuencia de estos hechos, las menores sufrieron afectación emocional leve, que ambas habían superado al tiempo de la valoración y posterior Informe pericial elaborado por el Servicio de la Fundación Márgenes y Vínculos", dice la sentencia.

En su apelación, Miguel Ángel P. E. afirmó que la denuncia de la menor tuvo una motivación espuria, ya que en su opinión intentaba que su madre rompiera con él y se tuviera que ir de la casa. La prima de la adolescente habría colaborado para conseguir el mismo propósito acusándolo también de abuso sexual. Sin embargo, la pareja del condenado declaró que no había una relación especialmente mala entre ambos antes de la denuncia y no apoyó la tesis de que los tocamientos fueran inventados.

El tribunal considera "creíbles" la sucesión de los hechos, tal y como los narraron las menores. Los profesionales que analizaron los testimonios de las niñas, les concedieron la categoría de "mayor veracidad". Eran, según ellas, “probablemente ciertos” y así dejaron constancia en los dos informes que elaboraron durante la instrucción de la causa y ratificaron en el plenario.

El TSJA tampoco encuentra las “continuas contradicciones” en los testimonios de las jóvenes que alega el condenado para acreditar el “claro” error de valoración probatoria.

La madre no puso en entredicho a lo largo de su declaración la veracidad de lo que contaban su hija y su sobrina. Sólo se reprochó a sí misma no haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo en su domicilio y dijo que después de la denuncia puso fin a la relación que mantenía con el acusado, que había sostenido lo contrario. Sólo contactó con él una vez para pedirle explicaciones por lo ocurrido.

La sobrina de la mujer negó que en las fechas en que ocurrieron los hechos estuviese conviviendo ya con su pareja, hecho que la defensa utilizó para intentar evidenciar que, pese a tener 14 años en aquel entonces, era suficientemente madura y poseía mecanismos para evitar sucesos como los que denunciaba.

El TSJA no considera relevante que una tercera menor, que en ocasiones pernoctaba en la vivienda, no hubiese denunciado haber sido objeto de tocamientos por parte del acusado. Por todo ello encuentra "pruebas perfectamente razonables, concretas y suficientemente motivadas, que se atiene a pautas objetivas de valoración, y en la que no cabe apreciar ninguna infracción de las reglas de la lógica, de experiencia o de la crítica probatoria".

Miguel Ángel P. E. alegó además contra la indemnización de 1.000 euros a cada joven al considerar que no estaba "acreditado que ninguna de ellas sufriese el tipo de daños de carácter moral susceptibles de ser reparados económicamente". Una de ellas dijo que al principio se sintió mal pero que con el tiempo olvidó lo sucedido, mientras que la otra sostuvo que en la actualidad acude a una psicóloga, tanto por el malestar que le generaron los hechos como por otras causas, algo que confirmó su madre. "Que cada una de las víctimas hubiese tenido respuestas anímicas diferentes no supone que los hechos careciesen de consecuencias en la esfera moral de las menores, que fueron vejadas sexualmente por una persona mayor que ellas en un ámbito espacial en el que confiaban hallarse seguras", subraya el TSJA.