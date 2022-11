La Línea aprueba un Presupuesto de más de 53 millones de euros con una mejora de los servicios públicos

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de La Línea aprobó este jueves de forma inicial el Presupuesto municipal para 2023, que superará los 53 millones de euros tras experimentar una subida de tres millones respecto al anterior ejercicio que el equipo de gobierno destinará en su mayor parte "a la mejora de los servicios públicos".

"Son bastante austeros, pero van contemplando ya un cierto incremento del gasto público de esta administración", explicó el alcalde, Juan Franco, que resaltó la importancia del incremento de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) producido en 2022, en torno a los 2 millones de euros. Esta cantidad se destinará a reforzar los servicios municipales y a afrontar el incremento que ha supuesto la subida en los costes de la energía.

Así, la ciudad tiene previsto invertir el próximo año 1.938.940 euros al mantenimiento urbano, jardines, cultura y festejos, medio millón más que lo destinado el año pasado.

Este incremento se destinará principalmente a potenciar las delegaciones municipales de Mantenimiento Urbano, en una cuantía de 400.000 euros, que se destinarán al refuerzo del servicio de mantenimiento de vías públicas, Mantenimiento de Jardines que se reforzará con 150.000 euros, Cultura que contará con 275.000 euros más para la realización de conciertos y actividades de distinta índole y Festejos que dispondrá de 170.000 euros más por el aumento del precio de las iluminaciones extraordinarias y la necesidad de incrementar diversas partidas congeladas durante varios años.

Todas estas partidas se encuadran en el capítulo 2 de inversiones reflejadas en el presupuesto, en el que además se refleja un aumento en 556.000 euros para gastos derivados de suministros eléctricos y combustible, por el alza de precios producido en el último año y la obligación de revisar las tarifas de los contratos vigentes, además de por el aumento de vehículos y el precio del combustible.

Junto a todo lo anterior, para el próximo año se aumentará en 300.000 euros el servicio de recaudación por el aumento en las partidas de cobro y los costes que ello representa.

Además 100.000 euros se destinarán a ayudas sociales derivadas del convenio colectivo del personal laboral y el acuerdo regulador del personal funcionario.

Por otra parte, el capítulo 3 de gastos financieros se ha reducido un 3,6% por la evolución de la operación de préstamo vigente y por la amortización anticipada de deuda de 1.810.000 euros realizada en 2022.

De cara a 2023 también se incluirán 44.000 euros para subvencionar a entidades culturales locales y asociaciones vecinales.

Voto en contra del PSOE

El Grupo Municipal Socialista de La Línea justificó su voto en contra de los Presupuestos Municipales para 2023 al considerar que no se trata de un proyecto presupuestario ajustado a la actual coyuntura económica de las familias y olvidarse de los vecinos más vulnerables.

El portavoz municipal del PSOE, Juan Chacón, ha sido el encargado de argumentar en el pleno de este jueves el voto en contra de los socialistas: “Vamos a votar en contra porque no son los presupuestos que nosotros habríamos diseñado. El PSOE habría destinado el aumento en más de dos millones de euros de la Participación de los Impuestos del Estado (PIE) de otra manera. Son unos presupuestos ineficaces para resolver los problemas de los linenses y tienen muchas lagunas”.

La secretaria general de la agrupación local del PSOE, Gemma Araujo, sostiene que no son los presupuestos “que La Línea se merece". "En el peor momento, en la peor situación económica que estamos viviendo y cuando todas las Administraciones están poniendo encima de la mesa medidas para ayudar a los más necesitados, a los más vulnerables, a quienes les cuesta llegar a final de mes, nos encontramos con unos presupuestos municipales, pese al margen de maniobra que tiene el Ayuntamiento, que terminan destinando el dinero o las inversiones a empresas externalizadas para que sigan ganando dinero a costa de lo que tenía que estar realizando el Ayuntamiento por sus propios medios; o en más luces para la Feria o la Navidad, o en más actuaciones musicales”.

“Desde el PSOE entendemos que esa no es la realidad de la mayoría de los linenses, que están atravesando circunstancias complicadas. Podíamos estar hablando de multitud de ayudas, como escolares, pago de las facturas de electricidad y agua, complementos para algunas de las prestaciones impulsadas por el Gobierno central como el Bono Alquiler Joven, compra de viviendas de segunda mano para destinarlas en alquiler social a familias que las necesiten dada la gran demanda que existe en la ciudad en esta materia, creación de empleo y en definitiva, a las verdaderas necesidades de los linenses”, añade Araujo.

Además, recuerda que jamás La Línea ha recibido tanto dinero de todas las Administraciones. “El incremento de la PIE para 2023 es de 2,1 millones. Cada uno tiene sus prioridades y el alcalde ha decidido gastar esos recursos en más luces de Navidad, más actuaciones musicales y a pagar la externalización de servicios municipales en lugar de destinarlo a más ayudas a familias, jóvenes y más empleo. ¿Cuántos puestos de trabajo se podían estar creando con todas esas obras que se están haciendo en la ciudad gracias a subvenciones?”, se pregunta.

“El alcalde plantea un discurso pero hace otra cosa. Lo que dice Juan Franco no es lo que hace y, al final, ese populismo no cumple con las necesidades de los linenses pese que en La Línea 100x100 presumían de ser linenses y de ser capaces. Lo cierto es que el alcalde no está demostrando ser capaz a la hora de solucionar los problemas de la ciudad y lo ha demostrado con estos presupuestos”.