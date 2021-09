La aparición de restos humanos en el antiguo Hospital de La Línea llega al Parlamento andaluz

El macabro hallazgo de restos humanos, biológicos e historiales médicos abandonados en el antiguo Hospital de La Línea merece una explicación. Pero también ser una palanca para reabrir el debate sobre el futuro de un edificio cuyo declive arrastra desde hace tres años al barrio de San Bernardo.

Así lo entiende el grupo de Unidas Podemos en el Parlamento de Andalucía, que va a pedir explicaciones al consejero de Sanidad, Jesús Aguirre (PP), sobre las condiciones en las que se efectuó la mudanza al nuevo centro sanitario (entonces bajo el gobierno del PSOE en la Junta), según ha anunciado a Europa Sur su portavoz, Inmaculada Nieto.

"Queremos que se explique quién y cómo se hizo cargo del traslado y, a la luz de lo sucedido, ver también qué se quiere hacer con el edificio. Nos preocupan ambas vertientes, lo sucedido pero también el futuro del edificio y del barrio linense de San Bernardo", ha apuntado Nieto.

Unidas Podemos presentará ante el Parlamento una solicitud de información y documentación para que la Consejería de Sanidad aporte al grupo parlamentario todos los documentos que obren en su poder sobre el traslado del antiguo al nuevo complejo santario. Y, con esa información en la mano, UP presentará a continuación una iniciativa parlamentaria ante la Comisión de Sanidad. Caben dos opciones: una petición de comparecencia o una pregunta al consejero Aguirre.

"La petición de información busca conocer los pormenores del traslado. Por ejemplo, si se efectuó por parte de personal especializado, con medios propios del Servicio Andaluz de Salud o si hubo empresas externas que participaron en el proceso así como la coordinación existente. Y, por supuesto, saber ahora qué se va a hacer con el edificio", insiste Nieto.

Un traslado precipitado

Para Nieto, el traslado de los servicios hospitalarios y pacientes en las primeras semanas del verano de 2018 del antiguo al nuevo Hospital de La Línea, inaugurado formalmente por la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, en julio de aquel año, fue "precipitado".

El informe que alertaba de la premura del traslado y la imposibilidad de completarlo en tiempo y forma ya trascendió en su momento. "Entonces pregunté en el Parlamento y negaron la mayor. Pero cualquiera que visitara el nuevo Hospital de La Línea en sus primeras semanas percibía esa sensación de provisionalidad en todo", apunta Nieto.

"Ahora queda claro que con dos, tres o cuatro meses más de traslado seguramente no hubieran aparecido los restos, el material sensible, ni esa sensación de provisionalidad. La apertura del nuevo hospital fue una gran noticia, pero el traslado no", recuerda la parlamentaria de UP.

Nieto vincula la premura en la mudanza al contexto sanitario que se vivía entonces en Andalucía. "Había un enfado generalizado con la situación de la sanidad y la Junta de Andalucía hizo una apuesta por agilizar el traslado y apertura del nuevo recinto tras años de obras. Querían dar una buena noticia ante la denuncia constante de pacientes y sanitarios sobre la situación. Ahora queda claro que el traslado no se hizo en condiciones. Ya lo sabíamos, pero no que se había quedado este tipo de material en el edificio", subraya la portavoz de Unidas Podemos.

El futuro de San Bernardo

Unidas Podemos insiste en que, además de conocer el pasado, toca mirar hacia adelante y resolver la cuestión y usos del complejo sanitario, cuyo estado se agrava según pasan los días.

"Se agudiza el deterioro en una manzana con espacios de tres administraciones diferentes: la Junta de Andalucía, la Tesorería General de la Seguridad Social y también la Diputación por la cercana residencia. Mientras, el barrio de San Bernardo agoniza al irse en poco tiempo el pulmón que lo mantenía económicamente con la actividad asistencial del hospital", argumenta Nieto.

UP reclama un acuerdo entre las tres administraciones junto con el Ayuntamiento para revitalizar la zona. "La Línea tiene grandes carencias en servicios y este es un ejemplo claro y práctico de que se puede hacer algo por resolverlo; de no dejar morir un edifcio público y revitalizar una barriada en crisis", concluye la portavoz de la formación.