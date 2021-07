El PSOE rechaza la conversión de La Línea en Ciudad Autónoma

La Ejecutiva Local del PSOE linense ha mostrado su rechazo a la intención del equipo de gobierno (La Línea 100x100) de impulsar una consulta popular que determine la conversión del municipio en ciudad autónoma. Los socialistas consideran esta iniciativa un "simple engaño" y una "burda pantomima", que "lo único que persigue es ilusionar a los linenses con una petición imposible de materializar".

El PSOE se muestra sorprendido de que esta propuesta haya partido de la Comisión Municipal de Sanidad y Participación Ciudadana: "Entendemos que si lo que se pretende es conseguir un régimen especial para nuestra ciudad lo lógico hubiese sido que se hubiese llevado a la Comisión de Economía y Hacienda".

Además, los socialistas critican que se haya incorporado al expediente el informe de singularidad de La Línea, donde se refleja que el Ayuntamiento debe reducir la nómina municipal por debajo del millón de euros. Juan Franco, afirman en una nota de prensa, no solo ha incumplido "con esa obligación" si no que "incluso ha incrementado" la cantidad. El informe de singularidad de La Línea se elaboró durante el mandato socialista de 2011 a 2015, siendo alcaldesa Gemma Araujo. "Todas las fuerzas políticas linenses, exceptuando el Partido Popular, viajamos a Madrid para reclamar medidas especiales para nuestra ciudad", explican.

El PSOE advierte de que en el mismo expediente existe un informe emitido por la secretaria general del Ayuntamiento en la que se avisa de que en otros casos similares de municipios que han demandando la misma medida sus propuestas no han prosperado. "Llegados a este punto nos parece lamentable que el equipo de gobierno de La Línea 100X100 se haya gastado dinero del bolsillo de todos nuestros vecinos en contratar los servicios de un catedrático cuando dispone del dictamen de una funcionaria habilitada nacional que trabaja para el propio Ayuntamiento", subraya.

El partido afirma que su postura es la del reconocimiento para la ciudad de su singularidad, "impronta singular que viene determinada por muchas razones, entre ellas su vecindad con Gibraltar, las secuelas del Brexit, su especial situación geográfica, la problemática del narcotráfico y otras que pueden servir de base para justificar dicho argumento". "Pero, desde luego, lo que no vamos a apoyar es la convocatoria de un pequeño procés que, en el supuesto de salir adelante, conllevaría la reforma de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y que tendría que ser refrendado por la Unión Europea", continúa.

Además, el PSOE avisa de que en el mismo expediente municipal "se deja bien claro" que cualquier convocatoria al respecto debe ser obligatoriamente autorizada por el Gobierno de la Nación, "por cuanto además no se trataría de ninguna consulta popular, sino de un referéndum en toda regla que, una vez aprobada la solicitud por parte de pleno del Ayuntamiento, debe trasladarse al presidente de la Junta de Andalucía, quien a su vez deberá ser el que la curse al Gobierno de la Nación y en caso de ser el dictamen negativo se podrá recurrir a la vía de lo contencioso-administrativo e incluso al Tribunal Supremo".

"Por si fueran pocas contradicciones, queremos también que se nos explique cómo es posible que nuestros responsables municipales quieran llevar a buen puerto todo este proceso sin que jurídicamente La Línea salga de la provincia de Cádiz. Y llegados a este puntos no comprendemos cómo nuestro equipo de gobierno municipal no sólo no renuncia a las innumerables ayudas que ha recibido a lo largo de este mandato de instituciones como la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Diputación Provincial, sino que para colmo algunos de sus concejales cobran directamente sus sueldos de ambas instituciones", apostilla.

La Ejecutiva Local del PSOE cree que el alcalde, Juan Franco, y su partido "lo único que busca es, aun siendo conscientes de su inviabilidad, es alargar una polémica que dure hasta los próximos comicios municipales con el argumento electoralista de convertirse en víctimas". "Que no piensen en nosotros para convertirnos en cómplices de esta cortina de humo con la que el alcalde quiere aumentar su protagonismo para desviar la atención sobre los graves problemas domésticos que soporta nuestra ciudad, con una situación económica que no aclara y con unas barriadas dejadas de la mano de Dios. No se olvide que Franco y su gobierno tenían este asunto aparcado desde 2019 y lo sacan ahora cuando faltan menos de dos años para las próximas elecciones", afirma.

El PSOE considera que "la estrategia de Juan Franco" consiste en "potenciar su presencia en los medios de comunicación nacionales, intentando ocultar de este modo las graves carencias que presenta su gestión al frente del Ayuntamiento".