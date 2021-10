El PSOE de La Línea insta a Juan Franco a buscar el reconocimiento de la singularidad en lugar de la ciudad autónoma

El PSOE de La Línea insta al alcalde, Juan Franco, a que "trabaje con todas las formaciones políticas de la ciudad" para buscar "unidad de acción y consenso" en la petición de la singularidad del municipio en lugar de seguir adelante con el proceso para celebrar una consulta popular para que La Línea se convierta en una ciudad autónoma.

"Juan Franco aprovecha, ahora que acaba de terminar el plazo para la presentación de alegaciones a su absurda y electoralista promesa, para criticar a las demás administraciones públicas acusándolas de no ofrecer ninguna alternativa, cuando aquí la única realidad es que él lo único que ha planteado hasta este momento es convertirnos en una ciudad autónoma, a lo que tanto el Gobierno central como el de la Junta de Andalucía le han respondido advirtiéndole de forma clara y rotunda que se trata de una iniciativa inviable y así se lo han explicado en sus respectivos recursos", indica la formación liderada por la diputada Gemma Araujo.

"Esto es algo muy distinto a lo que él prometió en su última campaña electoral, que no fue demandar ese trato especial para nuestra localidad, sino en convertirla en ciudad autónoma. La diferencia es evidente: mientras los socialistas linenses apoyamos que se reconozca a La Línea un trato singular, Franco y su partido apostaron única y exclusivamente por la convocatoria de un referéndum, que no una consulta popular, para la creación de una ciudad autónoma, y lo que le han contestado de forma muy clara y diáfana es que ese referéndum es ilegal", sostienen los socialistas.

"Llevamos ya tiempo avisando de que el alcalde y La Línea 100X100 han perdido totalmente el rumbo en este asunto y andan más que perdidos. Porque además no se concibe que en estos más de seis años que llevan gobernando nuestra ciudad no hayan sido capaces de planificar una estrategia basada en el consenso y el diálogo con el resto de los partidos políticos, en vez de culpar a los demás de los problemas que padece La Línea, sobre todo cuando ellos siguen incrementando el capítulo de personal del Ayuntamiento, aumentando el gasto municipal, repitiendo pleno tras pleno los reconocimientos extrajudiciales de crédito y privatizando la inmensa mayoría de los servicios públicos, lo que demuestra que venden una recuperación económica que no es tal, sino ficticia", sentencia el PSOE linense.