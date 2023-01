El PSOE de La Línea reclama al Ayuntamiento el arreglo de la sede de Nakera Romi donde no hay electricidad

El PSOE en el Ayuntamiento de La Línea presentará una moción para que se solventen a la mayor brevedad las deficiencias de la sede de la asociación de mujeres gitanas Nakera Romi, unos problemas que han provocado la suspensión de su actividad debido a la interrupción del suministro eléctrico.

Las intensas precipitaciones de los últimos días han provocado serios desperfectos en la sede de la asociación Nakera Romi en la barriada de Los Junquillos, donde realiza su labor social y educativa con la comunidad gitana.

Según los socialistas, estos desperfectos, debido a la falta de mantenimiento de las dependencias, han provocado que la asociación se haya quedado sin suministro eléctrico, lo que está imposibilitando, entre otras actividades, las clases de refuerzo que se imparten para los niños del barrio.

"Mejoras necesarias"

La secretaria general del PSOE de La Línea, Gemma Araujo, reclama a la Junta de Andalucía, propietaria del local, que lleve a cabo las mejoras necesarias en las instalaciones o que ofrezca un espacio alternativo a Nakera Romi para que pueda seguir desarrollando su labor. Además, asegura que la asociación no ha obtenido respuesta a los requerimientos hechos al efecto a la Administración autonómica.

Además, Araujo reprocha al alcalde que no haya cumplido el compromiso que públicamente adquirió en junio de 2022 cuando "aseguró en el Pleno que, aunque era una competencia de la Junta, se comprometía a arreglar los desperfectos si el Gobierno autonómico no lo hacía". Siete meses después, los socialistas reprochan a Franco que "no ha hecho nada" y que la situación se ha agravado hasta el punto de que la asociación ha tenido que interrumpir su actividad porque no tiene suministro eléctrico.