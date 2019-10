El linense David Morales lleva el flamenco a The Cavern en Liverpool

El bailaor linense David Morales llevará el flamenco al mítico Cavern Club de Liverpool, el próximo día 28 de octubre a las cinco de la tarde, por primera vez en la historia del mítico local popularizado por The Beatles. Morales, acompañado por los cantaores Esperanza Soria, Genara Cortés y el guitarrista algecireño Salvador Andrades, realizarán varias piezas flamencas clásicas sobre su escenario. La cita, de entrada gratuita hasta completar aforo, está organizada por la Universidad de Liverpool y el Instituto Cervantes de Manchester. Gracias a ambas instituciones, el pub no cobrará su habitual entrada de tres libras por visitar el lugar.

El Cavern Club es un local de rock and roll ubicado en el número 10 de Mathew Street de Liverpool. Fue en este lugar donde Brian Epstein conoció a The Beatles el 9 de noviembre de 1961. La famosa banda tocó 292 veces en el Cavern entre 1961 y 1963. A su escenario se han subido artistas de la talla de Queen, The Rolling Stones, Elton John, Who u Oasis.

Tras varias remodelaciones actualmente sigue siendo uno de los más famosos recintos del Reino Unido. En él se presentan cerca de 40 bandas en vivo cada semana, tanto de tributo como originales. Pero nunca hasta ahora un artista flamenco. Y esa responsabilidad y honor le va a corresponder al linense David Morales Ramírez.

“Es un gran honor y un orgullo poder llevar el flamenco por primera vez a The Cavern. Vamos a hacer varias piezas clásicas y esperamos sorprender al público de Liverpool”, ha afirmado el bailaor linense. Para Morales, lo más importante es que “en este momento de preocupación por el Brexit, y de diferencias en el que la política separa muchas cosas y a muchas personas, el flamenco es un punto de unión, capaz de romper todas las barreras”. El bailaor linense espera que la actuación suscite la atención de numeroso público y también en el mundo del flamenco, así como entre los medios de comunicación.

David Morales, que este año cumple cuatro décadas sobre el escenario, ha recorrido las tablas de los teatros más importantes del mundo, incluido el Carnegie Hall de Nueva York y varios de Londres. Con esta actuación cumplirá otro hito en su dilatada carrera.