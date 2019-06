Miguel Rodríguez critica a los gobiernos de España por "bajarse los pantalones con Gibraltar"

El empresario linense Miguel Rodríguez, propietario del Grupo Festina, ha arremetido contra el Gobierno de España por haberse "bajado los pantalones con Gibraltar" y ha criticado con dureza el daño que, su juicio le realiza el Peñón a La Línea.

En una entrevista en el periódico ABC, el empresario relojero afirma que "Gibraltar es un cáncer para España". "Gibraltar vive de España. Lo que no hay que hacer con Gibraltar es bajarse los pantalones como han hecho los gobiernos y sobre todo este último del PSOE. Cuando dicen que hay 10.000 españoles trabajando en Gibraltar es una falsedad porque pagan sus impuestos allí. Debería llegarse a un acuerdo para que pagasen los impuestos en España. Los que trabajan en Gibraltar pagan sus impuestos allí, que no compensa a La Línea por los servicios que La Línea le presta. Y no sólo el español, sino todos esos rumanos y de países del Este que están ocupando las plazas de los españoles en Gibraltar. Toda esa gente va a dormir a La Línea, vive y lleva a sus hijos a los colegios en La Línea pero no cotiza en España, sino en Gibraltar", continúa.

"El cantón de Ginebra, que tiene 180.000 habitantes, le paga a los pueblos de alrededor de Ginebra en la zona francesa 160 millones de euros al año. En el cantón del Jura (Suiza) donde yo tengo dos fábricas, los empleados transfronterizos pagan los impuestos en Francia, porque hay un acuerdo. Esto se podría hacer en el caso de Gibraltar y La Línea. Y esto sin entrar en los impuestos que tendría que pagar Gibraltar por la ocupación del campo neutral y del aeropuerto, que es territorio español", explica Rodríguez, que critica también la idea de emancipar a La Línea de Andalucía. "¿La Línea Ciudad Autónoma? Eso es una masturbación intelectual. Los de mi barrio de La Línea, La Colonia, también vamos a pedirlo porque somos diferentes a los del centro y estoy seguro que La Atunara también".