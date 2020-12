La Mesa de Trabajo por La Línea ha realizado este lunes un llamamiento a los negociadores de España y Reino Unido para que eviten un Brexit “duro y caótico” en la Verja con Gibraltar. Así mismo, han instado a Junta de Andalucía y Gobierno Central a reconocer la singularidad de La Línea, lo cual es “más necesario y urgente que nunca”.

"Las administraciones públicas, todas, de todos los colores políticos, nos dijeron en docenas de ocasiones que el Brexit podría ser una oportunidad. No lo ha sido. No lo es. El Brexit no ha sido ninguna oportunidad, es una angustia y un fracaso del proyecto europeo que ha afectado a la vecindad entre La Línea y Gibraltar. Ha generado incertidumbre y pérdidas millonarias en un pueblo, como el linense, históricamente afectado por la desigualdad y el desempleo. Por si fuese poco, hasta los últimos días del último mes del último año, los temores a un Brexit duro y caótico en la Verja con Gibraltar nos mantienen en tensión", han señalado en un comunicado.

Desde la Mesa de Trabajo por La Línea, han realizado cinco reclamaciones en esta materia: