Fernando Grande-Marlaska, cabeza cartel del PSOE gaditano para el 28-A, ha destacado en su segunda visita a La Línea en poco menos de un mes la necesidad que tiene el municipio linense de ser competitivo en materia económica y más ante la cercanía y la potencia de un régimen fiscal como el de Gibraltar. El ministro del Interior se ha comprometido a ejecutar el resto de medidas del Plan Integral para la comarca en un “corto plazo de tiempo”, cuyo inicio depende del resultado en las urnas del próximo 28-A, dentro del cual plantea una serie de medidas específicas para potenciar el desarrollo económico de La Línea, así como el resto de la comarca. Además, ha valorado positivamente todo el trabajo realizado en estos diez meses de mandato para luchar contra el narcotráfico, aunque todavía tienen “mucho trabajo que realizar”.

El candidato socialista ha aprovechado para fijar objetivos en el cierre de la campaña electoral junto a varios responsables socialistas –Irene García, Gemma Araujo y Juan Chacón–, entre los que refrescó la idea de potenciar el tejido socio-económico del Campo de Gibraltar, y en especial el de La Línea, frente a la amenaza de la Roca y con ella un posible Brexit. “Tenemos ahí al lado a Gibraltar, con otro régimen fiscal, y La Línea, como el resto del Campo de Gibraltar, necesita contar con medidas económicas que la hagan competitiva”, ha declarado. “Queremos que no haya ningún problema en la comarca para las familias que dependen de Gibraltar, si se produce la marcha de Reino Unido”, ha comentado.

El ministro se ha mostrado muy satisfecho por todo el trabajo que ha realizado el Ejecutivo durante estos últimos meses en materia de seguridad y lucha contra el contrabando en la zona, y anunció que la aplicación del Plan Integral para el Campo de Gibraltar depende de lo que suceda el próximo domingo en las urnas. “El plazo para ejecutar ese Plan Integral es de poquísimo tiempo, porque si en diez meses hemos hecho cosas significativas con 84 diputados, imaginad lo que podemos hacer con una mayoría más importante. Nos comemos el mundo”, aseguró.

Marlaska ha matizado que pese a todo lo conseguido hasta la fecha todavía no se ha “vencido” porque hay “mucho trabajo que hacer”. Todo esto no ha hecho más que empezar, según dice el ministro, y es parte de un proceso que tendría su continuidad si los socialistas permanecen al frente del gobierno. El socialista entiende que la problemática de la comarca no se combate sólo con refuerzos de efectivos y mejoras en la seguridad, sino que es consciente de que tiene que tomar una serie de medidas transversales, algo que ha aprendido gracias a “escuchar” a la gente. “Esto te permite diagnosticar mucho mejor lo que sucede”, ha apuntado.

El socialista propone que esa transversalidad sea una realidad en otras áreas y que vayan más allá de combatir al narco. “Hemos empezado a hacer frente al narco, pero necesitamos medidas transversales: empleo, formación, educación... Para eso hay un Plan Integral que el gobierno socialista de Pedro de Sánchez aprobó el pasado mes de noviembre y espero que tengamos de una vez después del 28 de abril esos Presupuestos necesarios para hacerlo efectivo”, ha explicado.

El ministro expresó su voluntad de generar desarrollo económico y cultural en la zona a través de esas medidas ya anunciadas, pero que aún están por especificar, que permitan cambiar la “filosofía” y ciertos “valores” para tener una “sociedad cohesionada” y que pueda evolucionar.

El titular de Interior ha puesto en valor la mejora en la lucha contra el narco y cuyo mérito recae sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Esto es fundamentalmente de ellos, a los que antes no se les había dado ni los medios personales ni materiales necesarios para hacer frente al narco. Es una satisfacción que la gente te diga por la calle que lo estamos haciendo bien”, apuntó.

Sobre su doble visita a La Línea en menos de un mes –en el inicio y en el cierre de la campaña electoral– ha explicado: “Como empezamos la campaña en el Campo de Gibraltar, también quería terminarla aquí. Me siento absolutamente gaditano". “Para mí es algo muy especial estar aquí porque veo el trabajo serio y convincente que hemos hecho durante diez meses para que el Estado de Derecho volviera. Es cierto que había un riesgo que esto desapareciese en la comarca”, finalizó.