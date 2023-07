Márgenes y Vínculos conmemora en La Línea el Día Europeo de las víctimas de delitos de odio

La Fundación Márgenes y Vínculos conmemora en el Campo de Gibraltar el Día Europeo de las víctimas de delitos de odio. La Unión Europea fijó cada 22 de julio en recuerdo y memoria desde 2011, año en el que se produjeron los crímenes en la isla de Utoya y Oslo, en Noruega. Setenta y siete personas fueron asesinadas en aquellos tristes sucesos.

En La Línea, Márgenes y Vínculos estará este miércoles, 26 de julio, entre las 9:30 y 13:00 en la plaza de la Iglesia. Migrantes en Igualdad es el programa a través del cual la fundación contra estos hechos.

La Línea es el municipio elegido en esta ocasión porque, en él, esta organización ha establecido un día de atención, todos los martes, para migrantes víctimas o posibles víctimas de delitos de odio. Funciona en horario de mañana en la sede de Servicios Sociales de Levante, en la barriada de La Atunara.

Los delitos de odio crecieron en España un 3,7% el año pasado. Así aparece en el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en nuestro país en 2022, presentado este mismo mes de julio por el Gobierno. Hasta 207 hechos de este tipo fueron denunciados en Andalucía en ese periodo. Las comunidades con mayor tasa fueron País Vasco (407), Cataluña (253) y Madrid (237). El presidente de Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, hace hincapié en la necesidad de concienciación social acerca de estos delitos y las consecuencias tan graves con las que erosionan la convivencia: “Nos encontramos con que muchas veces no se denuncia porque no se es consciente de que esos hechos son delitos. No debemos permitirnos tolerancia alguna hacia ellos”.

La presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, subrayó ya en 2020 que los avances en la lucha contra el racismo y el odio son frágiles y que ha llegado el momento de cambiar para construir una Unión que pase de la condena a la acción.