La Línea se sumerge en 'Una idea de paisaje' un ambicioso proyecto multidisciplinar

La Línea se sumergirá desde este viernes ocho de abril y hasta el 23 de junio en un proyecto cultural sin precedentes en la ciudad, denominado Una idea de paisaje que involucrará a colectivos y artistas de diferentes disciplinas.

Una idea de paisaje, que toma su título prestado de una serie de pinturas creadas por Thomas Cole en 1842, es definido por el artista Juan Carlos Bracho como un proyecto que pretende “abordar esa idea de paisaje desde diferentes disciplinas, perspectivas y sensibilidades, porque el paisaje es un tema que ha recorrido la historia del arte y el pensamiento durante siglos”.

Impulsado por la delegación municipal de Cultura, fue concebido en principio para 2020 coincidiendo con el 150º aniversario de la ciudad y el trigésimo de la Galería Manolo Alés, pero debió posponerse dos años como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 (coronavirus). Ese periodo sirvió para que “creciera, evolucionara y haya resultado más plural y transversal”, sostuvo Macarena Alés, responsable de la galería Manolo Alés. El resultado empezará a verse desde este fin de semana en el Museo Cruz Herrera y en la Galería Manolo Alés con sendas inauguraciones este viernes.

El alcalde, Juan Franco, agradeció durante la presentación a Juan Carlos Bracho su apuesta por la ciudad con un proyecto tan interesante, felicitando a todo el equipo que lo ha hecho posible. La concejal de Cultura, Ercani Sánchez, calificó la idea de “ambiciosa” y muy importante para la ciudad, que contará con una completa programación que abarca talleres, performances, y conferencias, entre otras. Beli García, por su parte, expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de La Línea y a la Diputación Provincial de Cádiz, así como a todos los patrocinadores que han colaborado para hacerlo posible.

El Museo Cruz Herrera albergará The voyage of life, un recorrido por la obra videográfica de Juan Carlos Bracho a partir de cinco de sus proyectos: Félix y su amiga, La boule de niege. Historia de un fracaso, El estado de dejarlo todo, Written on the wind e Imitación a la vida. En ellos desarrolló el tema del paisaje desde diferentes puntos de vista, “como la metáfora, la mirada del otro, el sueño, la utopía, el jardín o el desierto”.

Mercedes Corbacho señaló que para el Museo que dirige esta muestra supone lanzarse a algo diferente a lo que está acostumbrado su público, más familiarizado con la obra costumbrista de Cruz Herrera o con la línea de las exposiciones temporales, en su mayoría figurativas. Sin embargo, lo que se contemplará es, a su juicio “una instalación mas que una exposición, rompedora y contemporánea”.

En la Galería será inaugurada la exposición Come to dust, un mural colaborativo en el que ya han participado, por ejemplo, Nakera Romí/Fakali y seguirá cambiando con sucesivas intervenciones de otros grupos y artistas. La idea inicial fue rendir un homenaje a Manolo Alés y a todas las personas que han pasado por la Galería. Bracho señaló que “la pieza instalada es un frotage que recupera las huellas y la historia de las paredes de la propia Galería y a la vez genera un paisaje porque es como estar dentro de un dibujo”. Cada semana, un artista del Campo de Gibraltar o Madrid vendrá a trabajar con un colectivo para realizar una obra in situ, que también será performativa y podrá ser visitada para conocer cómo se plantea un proyecto de arte contemporáneo. Este trabajo tiene también vocación didáctica y de diálogo con todo tipo de personas y opiniones.

El sábado llegarán los primeros artistas invitados: a_mal_gam_a, radicado en Madrid, que se definen como un “colectivo experimental de disidencia sonora” propondrán una inmersión sonora en la Galería Manolo Alés para que los asistentes “disfruten del paisaje sonoro y de cómo la música se convierte en una herramienta de disfrute, de conocimiento y sanadora con un viaje abstracto a través de las ondas sonoras”.

Después de Semana Santa irrumpirán nuevos artistas y manifestaciones, entre los que destaca, Guillermo Pérez Villalta, que ofrecerá un análisis de la arquitectura de La Línea con Tamara Arroyo. Los más inmediatos serán LUX, que trabajará con menores del Centro Contigo; Blanca Gracia, con Paripé Teatro; Laboratorio inestable del Mohín, con Asansul; También se prevén las visitas de Fátima Conesa, Pablo Puyol, Magda Belloti, etc., además, de un homenaje a Miguel Guerrero, una bandera-pancarta de croché que se colgará en la fachada de la Casa de la Cultura, entre muchos otros. La última actividad será la quema en la playa de una gran bola de papel en la Noche de San Juan.

La programación será anunciada de manera progresiva y las actividades efímeras quedarán recogidas en una web.

La presentación de este ambicioso proyecto tuvo lugar este jueves y estuvo a cargo del artista y comisario, Juan Carlos Bracho; la coordinadora, Beli Lara; el alcalde, Juan Franco; la concejal de Cultura, Encarnación Sánchez; la directora de la Galería Manolo Alés, Macarena Alés, y la directora del Museo Cruz Herrera, Mercedes Corbacho.