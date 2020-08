La Línea muestra su rechazo al asesinato machista de una mujer

La Línea ha mostrado su rechazo este miércoles a mediodía por el asesinato machista de Ana Avelina P. L., ocurrido en el pasado sábado en el municipio, que eleva a veintisiete el número de mujeres víctimas de violencia de género en España, seis de ellas en Andalucía.

A las doce del mediodía ha tenido lugar la concentración convocada por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción a la que han asistido, entre otras autoridades, el alcalde, Juan Franco; la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García; la subdelegada del gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares; la diputada Gemma Araujo, la delegada de Igualdad, Zuleica Molina; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, Ana Fidalgo, y el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Ignacio Romaní, junto a miembros de la corporación municipal de La Línea, administraciones provinciales y comarcales, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, así como representantes de entidades y estamentos sociales que luchan contra la violencia de género y ciudadanos a título particular.

Tras guardar un minuto de silencio que terminó con un aplauso en memoria de la víctima, el alcalde manifestó su rechazo a este suceso originado por “una conducta completamente reprobable”. El alcalde admitió que, pese a los esfuerzos que se realizan para luchar contra esta lacra, se debe trabajar mucho mas para evitar repetir un caso como el de Ana. Por ello, solicitó una reflexión por parte de todos: “Creo que hemos fallado como sociedad y también las administraciones públicas en la parte que nos toca”, declaró.

La delegada del Gobierno en Andalucía expresó su condena por este caso de violencia machista que tildó de fracaso de la sociedad: “Es el peor elemento que demuestra si estamos o no estamos en una sociedad democrática y en un mundo libre en el que todos y todas somos iguales. Es el mayor fracaso cuando se asesina a una mujer”. García reveló que la víctima estaba a punto de entrar en un recurso público y que había retirado las denuncias interpuestas contra su presunto agresor. Por ello, realizó un llamamiento para apoyar a las mujeres que dan el paso de denunciar: “Renemos como sociedad que plegarnos absolutamente para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género en el ámbito que sea, en el de las amistades, en el familiar, para animar a que denuncien y cuando lo hacen, intentar que no retiren la denuncia para que el sistema pueda protegerlas y no tengamos que lamentar un asesinato de otra mujer”.

Eva Pajares, por su parte manifestó su “dolor, rechazo y condena hacia este asesinato machista, una nueva pérdida de una mujer a manos de su pareja” e insistió en que no se deben retirar las denuncias, pues permiten a las administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado proteger a las mujeres que sufren este tipo de situaciones.

La delegación municipal de Igualdad informa de que el Servicio Municipal de Información a la Mujer tiene a disposición de las mujeres residentes en La Línea de la Concepción un servicio de atención integral contra la violencia de género a través del número de teléfono 600 484 277, y de la dirección de correo electrónico: igualdad@lalinea.es. Además, en todo el territorio nacional se puede hacer uso del número de teléfono 016, operativo durante las 24 horas para atención gratuita y profesional.