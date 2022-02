La Línea llama a donar sangre entre el lunes y el miércoles

Una unidad móvil del Centro Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz estará en La Línea desde el próximo lunes día siete de febrero hasta el miércoles nueve, lo que proporciona a los ciudadanos de la zona la posibilidad de donar sangre en la misma.

Los lugares y horarios para donar sangre serán: la Unión Deportiva Linense, en la Plaza Fariñas, el lunes, de 17.30 a 21.30, y el martes, de 10.00 a 13.30 y de 17.30 a 21.30. La sede de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Astecg), en la calle Montserrat, acogerá la colecta de sangre el miércoles, de 17.30 a 21.30.

"Debido al alarmante descenso sufrido por los bancos de sangre en todo el ámbito nacional, desde aquí animamos tanto a socios/as como a quienes no lo sean a que se pasen por nuestra sede en los horarios citados. Recordad: Donar sangre es donar vida", expresa la Unión Deportiva a través de sus redes sociales.

Los requisitos para poder donar son simples: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener ninguna infección aguda; no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.