El Ayuntamiento de La Línea informa esta martes de que efectivos de su Policía Local llevaron a cabo el pasado lunes una operación en la que, debido a las condiciones de insalubridad en las que se encontraban, fueron retirados a una familia que reside en la barriada de Los Junquillos dos perros. Uno de ellos carecía incluso de documentación.

La jefatura de la Policía Local informa “de una comparecencia realizada en la tarde del 24 de agosto en un domicilio de la barriada de Los Junquillos con objeto de verificar una incidencia ciudadana. Realizada a través de la aplicación Línea Verde, se denunciaba la existencia de varios animales en malas condiciones, malos olores y plaga de pulgas”, explica el comunicado del Consistorio.

“Los agentes que acudieron a este domicilio identificaron a dos mujeres, madre e hija, que les permitieron la entrada”, especifica la nota de prensa. “En su interior, los policías comprobaron que la casa no cumplía unas mínimas condiciones higiénicosanitarias ni para animales, ni para la habitabilidad de humanos”.

“Encerrados en una jaula había dos perros llenos de pulgas y garrapatas con heridas abiertas y rodeados de excrementos sin recoger durante varios días”, relata. “Uno de los perros no estaba registrado y carecía de documentación. El segundo, era una hembra de galgo con microchip que estaba a nombre de otro hijo de la mujer”.

“Los policías locales informaron a las personas identificadas de que tramitarían las denuncias administrativas correspondientes por infringir la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de protección de los animales, que considera como graves no mantenerlos en condiciones higiénicosanitarias y no realizar vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa, además de por posesión de animales no registrados ni identificados”, agrega.

“Los dos perros fueron retirados y trasladados a las instalaciones de Control Zoosanitario, adjudicataria del servicio municipal de control y protección animal”, finaliza.