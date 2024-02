El linense Jonathan Sánchez se plantea acudir a juicio por pescar junto a Gibraltar

El pescador Jonathan Sánchez, natural de La Línea de la Concepción, se plantea presentarse ante la justicia de Gibraltar, que lo reclama desde el pasado mes de agosto por una supuesta vulneración de las leyes de la colonia respecto a la pesca.

El joven lleva tres meses sin faenar en el caladero cercano a Punta Europa, a pesar de que se ubica en aguas españolas que el Peñón reclama como británicas. Como alternativa, faena ahora en otro caladero, frente a la costa de Sotogrande, mucho menos productivo y más alejado de La Línea, con lo que invierte más tiempo de navegación, con el gasto de combustible que ello conlleva.

En una conversación este lunes con Europa Sur, Jonathan Sánchez sostiene que, por motivos económicos, no podrá mantener más tiempo la alternativa de Sotogrande. Por otro lado, si regresa al caladero de Punta Europa, existe una alta probabilidad de que los agentes policiales gibraltareños le entreguen una notificación en mano para acudir ante la Corte de Magistrados.

"Si no faeno en Punta Europa, estoy perdido. Y, si faeno, me tocará comparecer al día siguiente ante los tribunales. Por eso ahora me planteo acudir a Gibraltar con la esperanza de que me juzguen y no me pase gran cosa: supongo que acabarán archivando mi caso", comenta el linense a a este periódico.

El patrón del barco Mi Daniela no compareció ante la Justicia el lunes 8 de enero. Tampoco lo ha hecho este lunes, 19 de febrero, después de que, según medios de Gibraltar, la Fiscalía presentara nuevos cargos contra él por una supuesta navegación peligrosa y amenazas a las autoridades. Sánchez explica que no ha recibido ningún tipo de notificación oficial referente al juicio y solo tiene noticias a través de la prensa.

Sin noticias de Exteriores

Jonathan Sánchez se enfrenta a cargos por vulnerar las leyes de conservación y navegación de Gibraltar ya que, según la legislación de la colonia, la pesca con redes y rastrillos está prohibida. En la denuncia, lo acusan de pescar "animales salvajes" -dos centollas- y de utilizar redes ilegales, así como de "comportamiento agresivo" con un efectivo de la Royal Gibraltar Police. En Gibraltar no existe una ley para regular la pesca comercial porque esta no existe, de modo que le aplican la de la pesca recreativa.

El Gobierno de España le transmitió que no tenía que rendir cuentas ante la justicia gibraltareña porque la supuesta infracción denunciada no contravenía la normativa española, que es la que confirma que debe aplicarse en ese espacio marítimo.

De cualquier modo, el marinero linense asegura que no se siente lo suficientemente "respaldado" por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Secretaría General de Pesca en todo este proceso, pues lleva varios meses sin tener noticias de las instituciones españolas. "El silencio es absoluto. Me han dejado solo", lamenta el pescador. Añade que, en los últimos tiempos, solo se ha puesto en contacto con él Juan Franco, el alcalde de La Línea, quien le ha ofrecido procurarle cobertura legal.

Cabe destacar que este conflicto pesquero se desarrolla de manera paralela a las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, aunque el histórico litigio sobre las aguas que rodean al Peñón no se encuentra sobre el complejo tablero de debate.