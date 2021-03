Las cifras de la operación culminada este jueves por la Guardia Civil y que ha supuesto el desmantelamiento del clan del Polo, como se conoce a su líder, da una idea aproximada de la importancia del golpe que se ha dado a las redes del narcotráfico: 59 detenidos, veinte vehículos incautados -incluyendo camiones y todoterrenos-, 22 embarcaciones, cuatro armas de fuego, 35.000 litros de combustible, 100.000 euros en metálico y, sobre todo, un abundante y costosísimo material electrónico para tratar de burlar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La irrupción de madrugada de los agentes en 37 inmuebles localizados en La Línea y Marbella, fundamentalmente, y en distintos puntos de las provincias de Almería, Albacete, Alicante y Murcia, no han dado con el Polo, un escurridizo y experimentado piloto de narcolanchas que no llega a los 40 años de edad, pero sí ha desbaratado sus planes para seguir trayendo hachís desde Marruecos. No solo trabaja para su propia organización, sino para otros clanes, a los que daba también apoyo logístico en tierra y mar, lo que da idea del volumen del negocio que regentaba hasta ahora.

La Guardia Civil ha desplegado a 450 efectivos para culminar una operación que llevaba meses fraguándose, a lo largo de la cual se han aprehendido también más de dos toneladas de hachís. Los efectivos del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur de la Guardia Civil han capitaneado la operación con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y de las comandancias de la Benemérita donde se han desarrollado las actuaciones.

La actuación desarrollada en La Línea se ha centrado en la barriada de La Atunara, en el entorno de la calle Canarias y Los Delfines.