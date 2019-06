Franco respalda la decisión de suspender la procesión marítima de la Virgen del Carmen

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha respaldado la decisión de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen de La Línea de suspender este año la procesión marítima, que se celebra todos los años el 16 de julio, debido a los graves incidentes que tuvieron lugar en el mar el año pasado y por motivos de seguridad.

Franco ha dicho que es una decisión que respeta y comparte. "Ir en el barco el 16 de julio con la Virgen, de todos los actos públicos que tiene uno durante el año, es de los que más me gustan. Este año lo voy a echar de menos, pero no podemos olvidarnos de lo que ocurrió el año pasado. Una lancha acabó impactando con el barco y rompió un varal del paso. La Virgen no se cayó al agua de milagro y si coge a una persona lo mata", ha recordado.

"No quiero responsabilizar a nadie, pero con una lancha de la Guardia Civil aquello es incontrolable. No quiero que parezca que critico a la Guardia Civil porque no es verdad. Insisto, aquello es incontrolable. Ese día puede haber mil embarcaciones en el agua, como no manden a la sexta flota no sé como se va a controlar aquello. Se pierde una cosa emblemática pero por la orilla va a ser algo también bastante llamativo", ha terminado.