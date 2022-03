CCOO denuncia el "lamentable deterioro" de la estación de autobuses de La Línea

CCOO ha manifestado su preocupación por el deterioro que presenta la estación de autobuses de La Línea, haciéndose eco de las quejas de los usuarios y de los trabajadores que prestan sus servicios en la misma "ante la falta de un adecuado mantenimiento".

"Socavones en las vías de acceso y en el pavimento que ponen en riesgo a usuarios y profesionales, vigas de las estructuras totalmente oxidadas, falta de palcas en el techo del salón, las carencias de limpieza y la ausencia de servicio de seguridad", son algunas de las deficiencias que presenta esta infraestructura y de las que se ha hecho eco CCOO.

“Las estaciones de autobuses son, en ocasiones, la primera imagen que un viajero tiene de la ciudad que visita y en el caso de La Línea resulta absolutamente negativa y por lo tanto inaceptable”, ha sostenido el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.

De igual manera, este sindicato considera que los usuarios de esta estación de autobuses tienen derecho a disfrutar de un servicio que responda a unos estándares mínimos de calidad, que en este caso están lejos de satisfacerse.

En este sentido, CCOO ha hecho un llamamiento al consistorio de esta ciudad y al Consorcio Metropolitano de Transportes para que intervengan, en el marco de sus competencias, y arbitren una solución que permita superar "el inaceptable estado de cosas de esta estación".

"No es la primera vez que se alerta de esta situación. El comité de empresa de Comes ya puso de manifiesto en su día la negativa situación de esta infraestructura de transportes y exigió unas soluciones que no han llegado", concluye el sindicato.