La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, y el coordinador municipal de la formación, Fran Dorado, han presentado este martes un recurso contencioso administrativo contra la prórroga de la contra la prórroga de la concesión del servicio de depuración de aguas de La Línea a la empresa Aqualia, por 15 años adicionales, aprobado el pasado 18 de enero en el Pleno de la junta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, encargada de su gestión.

Nieto ha explicado en rueda de prensa tras la presentación del recurso que su partido "lleva muchos años trabajando para que La Línea recupere la gestión directa de su agua. La ciudad lleva muchos años regalándole un beneficio a Aqualia que no ha revertido ni en la mejora de la calidad del servicio ni de las prestaciones de un bien que es esencial y básico. Como pasa en tantos sitios, que esté en manos de una multinacional, lejos de mejorarlo genera un beneficio que se va de la ciudad y no se reinvierte en ella".

"La operación nos parece a todas luces ilegal y por eso hemos decidido llevarla a los tribunales. Incluso desde la lógica que no compartimos de que el servicio lo gestione una entidad privada, se ha hecho una chapuza para garantizar que era Aqualia y sólo Aqualia la que gestionará por 15 años más, sin haber vencido el contrato vigente, el servicio. Con la ley de contratos en la mano, que dice que hay que dar oportunidades a todas las empresas, en nuestra opinión es ilegal", ha continuado Nieto.

La parlamentaria ha insistido en que "la mejor manera de gestionar los servicios básicos es desde la titularidad pública para que no haya dudas de que cualquier beneficio se reinvierte en la ciudad y en la mejora de la calidad del servicio. La Línea no está como para regalar beneficios a una multinacional, con las carencias que tiene, y con un alcalde que tiene a la ciudad manga por hombro".

Por su parte, Dorado ha considerado la gestión del saneamiento de aguas como "un tema muy importante por el que este grupo municipal ha luchado durante muchos años, casi 20. Consideramos que es totalmente contrario a derecho e ilegal ese acuerdo impulsado desde nuestro ayuntamiento y por La Línea 100x100 y el PSOE de Mancomunidad en el que se da una prorroga de 15 años cuando todavía faltan seis para que se acabe ese contrato, por lo que se le regalarían 21 años a Aqualia".

El coordinador municipal también ha recalcado que no cree que la empresa vaya a realizar las inversiones que ha anunciado el alcalde de la ciudad, Juan Franco, para mejorar las infraestructuras: "No nos convence en absoluto porque esas promesas ya las hemos escuchado con anteriores equipos de gobierno y no han llegado a la ciudad. Siempre hemos defendido la remunicipalización del servicio del agua, pero es que la renovación se ha adelantado seis años y no ha habido concurrencia de otras empresas".

"La ciudadanía está hastiada por el posible sobre cobro en los recibos del agua por parte de Aqualia, que está siendo investigado en la fiscalía. Y los vecinos están pendientes de que cada vez que llueve no se comuniquen las aguas pluviales con las aguas fecales. Con todas estas denuncias, el alcalde les regala otros 15 años más sin la presentación de ofertas de otras empresas", ha añadido Dorado.