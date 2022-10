Alba Téllez, una linense en la tragedia de Seúl: "Creía que eso solo pasaba en las películas"

La tragedia del pasado sábado en el barrio de Itaweon, Seúl (Corea del Sur) ha dejado impactantes testimonios de los que vivieron el terrible suceso en primera persona. Entre ellos, el de la taekwondoka de La Línea Alba Téllez, que no dudó en "saltar por una ventana" para ayudar a salvar vidas.

Con 154 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, la noche de Halloween en la ciudad coreana comenzó con total normalidad: buen ambiente, risas, grupos de amigos en los bares... Sin embargo, sobre las 23:00, todo cambió. "No sé en qué momento ocurrió. Escuchamos un grito y todo el mundo empezó a pedir que se hiciera un pasillo para que pasara un chico con una mujer en brazos", cuenta Alba Téllez.

Alba Téllez se formó en el gimnasio que regente su padre, Paco, y que paradójicamente lleva el nombre de Seúl Gym y después de numerosos éxitos, que incluyeron presencias en las selecciones naciones, emprendió también otros caminos, en el mundo de la cultura y el arte.

La deportista, que se encuentra actualmente en Seúl trabajando como actriz y entrenando para seguir creciendo en el mundo del taekwondo, salió con un grupo de amigas a un bar de barrio, una noche que parecía como otra cualquiera, pero que ha marcado su vida para siempre.

"Vinieron a buscar ayuda y yo no dudé. Preguntaron que si alguien sabía hacer RCP y salté por una ventana para salir a ayudar. No me esperaba lo que vi, creía que eso solo pasaba en las películas", narra la deportista.

"Atravesé de puntillas una calle llena de cuerpos"

Una vez fuera del local, Alba Téllez se encontró en medio del caos y del terror, rodeada de cuerpos apilados en el suelo a los que comenzó a tratar de reanimar, consiguiendo salvarle la vida a uno de los heridos tras la avalancha en aquella calle estrecha.

"El chico tenía el pulso muy débil, pero lo veía reaccionar y no podía alejarme. A dos o tres pasos de mi tenía una montaña de cuerpos y había atravesado de puntillas una calle llena, saltando entre sus brazos y sus piernas, para llegar hasta allí".

La taekwondoca linense cuenta que conoce como hacer esta maniobra gracias a los conocimientos adquiridos en el mundo del deporte y que pudo enseñar a una de sus amigas a realizarla en pleno caos, puesto que faltaban médicos y toda ayuda era poca.

Dentro de ese caos, Téllez habla de que había un orden relativo: "Todo el mundo salió a ayudar, la sociedad se involucró y se portó muy bien siguiendo las directrices de las autoridades".

Ahora, días después de este suceso, Alba Téllez ha seguido con su vida en Seúl y comienza un proceso de recuperación: "Estoy emocionalmente mal tras vivir esta pesadilla y físicamente súper cansada, pero no estoy sola, tengo a mis amigas aquí y mi familia ha estado animándome y hablando conmigo todo el tiempo. Por suerte, todos estamos bien".

La tragedia de Seúl

Halloween llegaba a Seúl tras el levantamiento de las restricciones. Las autoridades esperaban bastante afluencia de jóvenes y adolescentes en sus calles, pero no tenían previsto que se congregaran alrededor de 100.000 personas en el céntrico barrio de Itaweon.

Tras producirse una avalancha humana que dejó más de 150 muertos, la Policía surcoreana admitió que "no había previsto que se produjeran víctimas a gran escala" debido a este hecho y que no habían detectado un aumento repentino de la multitud.