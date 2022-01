Sobre Adolfus Vincent Beaty, procónsul británico en La Línea durante la II Guerra Mundial

Cuando introduce a mi abuelo, como le decía Procónsul desde el año 1943, posterior Vicecónsul en Algeciras y condecorado por esos más de treinta años de trabajo por la reina Isabel II de Inglaterra, lo hace como "hijo de madre ____ fuera de matrimonio" y de un supuesto padre totalmente desconocido por nosotros y al que da nombre y apellidos con el consiguiente perjuicio. El autor cree conveniente y pertinente lanzar ese dato, pero entendemos esto como un atentado contra su honor y el de mi familia. El asunto no queda zanjado ahí, ya que se refiere a fechas de adopción, totalmente innecesarias para el tema que ocupa al artículo y erróneas, proceso de naturalización británica, etc., que difieren de la realidad.

Considera importante citar Ballesta Gómez que "escribían que eran muchas las quejas por la manera en que se llevaba la oficina, aparte de aquellas producidas por ineficiencia, indiferencia y descortesía, una de las mayores “es que Beaty es el hombre equivocado para tal empleo”. Me produce indignación como familiar que se crea necesario recoger ese dato de un procónsul que estuvo en su cargo más de treinta años, durante los difíciles años de la posguerra y II Guerra Mundial y al que como he repetido antes, fue condecorado por este trabajo, al igual que por la Cruz Roja Española.

Como información adicional para su periódico que puede no con conocer, el vicecónsul en su misma oficina durante esos años de servicio, como le decía el convulso periodo desde fin de la guerra civil, II Guerra Mundial y años 70, era el abuelo del mismo autor Ballesta Gómez y al que éste se guarda de nombrar en absoluto en el artículo, durante los años en que estuvo en su puesto. De hecho, la oficina del consulado estuvo localizada en el mismo domicilio de Don Adolfo Beaty por más de 20 años si creo recordar, dato que en cambio no cree necesario recoger.

"Había dado lugar al arresto de británicos por los nacionales y sus sentimientos eran más fascistas que democráticos". De nuevo una opinión no referenciada, totalmente sacada de contexto con una intención que se me escapa y considero atenta contra el honor de mi abuelo.

Como lector de la que creo un periódico serio me llama la atención que el autor acuse de fascista a un empleado de la corona británica, vecino de La Línea en tiempos de posguerra, que jamás durante su puesto en el cargo tuvo afiliación política. También me llamó la atención como lector, que en otro documento que Ballesta cree importante resaltar, "lo vieron en el Café Nacional en compañía de un alemán y un italiano y de un falangista apellidado Barros". No considero esto una falta al honor de mi abuelo, sino una vaguedad (cuantas reuniones en un periodo convulso hubo en la zona entre cargos públicos, gobierno, falange, Reino Unido, Alemania e Italia). En cualquier caso, está claro que pretende reforzar una idea.