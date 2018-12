La radio que unió a familias

En 1969 el cierre de la frontera entre La Línea y Gibraltar dividió a familias y amigos, aunque gracias a la radio pudieron mantener el contacto. El edificio del Istmo acoge desde ayer una reedición de la exposición La radio que burló el bloqueo a Gibraltar, que con motivo de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de La Línea para conmemorar el 50º aniversario del cierre de la Verja estará expuesta de forma indefinida para mostrar algunas de las emisoras que linenses y yanitos usaban para comunicarse. La muestra fue inaugurada con la presencia del alcalde, Juan Franco; la edil de Cultura, Encarnación Sánchez, y José María Yagüe, director del Museo CB de San Roque.

“Mostramos las emisoras que se utilizaron desde el cierre de la verja con Gibraltar, en 1969, hasta su apertura en 1982, con las que se pudo establecer comunicación entre las familias que quedaron separadas con ese cierre. No se podía hablar por teléfono, ni cruzar andando, ni viajar al otro lado. Solo había dificultades, pero la radio fue la única capaz de burlar ese bloqueo y permitir una comunicación instantánea porque la radio no conoce fronteras”, recordó el director del museo.

Encarnación Sánchez considera que la vinculación de la muestra con la fecha del cierre es total, “especialmente para recordar las vías a la que debían recurrir las familias separadas por la Verja para comunicarse entre ellas”.

El alcalde remarcó la importancia de visitar la exposición para conocer una parte de la historia de La Línea, especialmente entre los más jóvenes, a los que les resulta difícil imaginar una situación así. Además, abogó porque no vuelva a repetirse esta situación: “Son unos momentos muy tristes y amargos para La Línea, Gibraltar y muchas personas, y entiendo que es obligado recordarlo, sobre todo para que no se repita y para que algunas propuestas políticas que abogan por el cierre de la frontera se destierren, porque eso no conduce a ningún sitio”.

La radio que burló el bloqueo está compuesta por emisoras de radioaficionado desde los años 60 a los 80. La exposición se divide en tres apartados: de 1969 a 1974, desde 1975 a 1979 y de 1980 a 1982. Además, incluye paneles didácticos informativos y fotografías muy significativas de la época. La delegación municipal de Cultura ha instalado un photocall y un libro de firmas en el que los asistentes poder dejar testimonio tras la vista a la muestra.