La Línea vivirá el 21 de septiembre Otoño en Vivo con siete grupos musicales

La tercera edición de Otoño en Vivo se celebrará en La Línea el sábado 21 de septiembre en la intersección entre las calles López de Ayala y Duque de Tetuán con la participación de siete grupos, en su mayoría de la ciudad, y con carácter gratuito.

La presentación se ha llevado a cabo este viernes con la presencia del teniente de alcalde Mario Fernández, responsable del área de Promoción Sociocultural, Juventud y Deportes; el concejal de Juventud, Sebastián Hidalgo, y una representación de los grupos participantes: La Línea Pop, All in One, El Flaco, Manuel El Caña, La Perra Blanco, La Tourné y Pablo Vargas & La Banda del Delete.

Mario Fernández destacó el crecimiento experimentado por esta iniciativa a lo largo de los dos últimos años: "Se ha afianzado como un evento que ya es referente a nivel local y comarcal. La presencia de grupos locales es una apuesta firme por la ciudad y por visibilizar el nivel artístico existente en La Línea, aumentando además la oferta de ocio y la promoción de las carreras artísticas de los grupos linenses", indicó.

Sebastián Hidalgo resaltó su compromiso por dar continuidad a la labor desarrollada por Mario Fernández, además de su interés por aportar nuevos proyectos que se irán conociendo a lo largo de los próximos meses. Como novedad este año, habrá vasos de plástico reutilizables con el doble objetivo de evitar el depósito de basura y facilitar la limpieza de la zona.

Juan Luis Mendoza Moreno, en nombre de la organización, agradeció la implicación de la delegación de Juventud y manifestó su confianza en poder segur creciendo en próximos años en lo que supone "una muestra de la música de nuestra tierra y un festival local que se va consolidando a lo largo de los años y que ya supone un referente importante a nivel comarcal".