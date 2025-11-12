La Línea celebra del 19 al 23 de noviembre la décima edición de la Ruta de la tapa

La presentación de la Ruta de la tapa de La Línea de 2025.

La Línea celebrará del 19 al 23 de noviembre la décima edición de su Ruta de la Tapa, una cita que, además, refuerza su compromiso social colaborando con la Fundación Márgenes y Vínculos y su programa de acogimiento familiar. Un total de 22 bares y restaurantes participan este año en la cita, que busca reconocer el trabajo de los hosteleros locales y dinamizar la vida del centro urbano con una variada agenda de actividades culturales y de ocio.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles con la asistencia del alcalde de La Línea, Juan Franco; el concejal de Comercio, Alfonso Lozano; la presidenta de la Asociación Linense de Autónomos de Hostelería (Alaho), Leonor Herrera; la responsable de comunicación, Jenn Serrano; y la presidenta de la Asociación de Artesanos Linenses, Prisca Tizón.

Una ruta con sabor y participación ciudadana

La ruta se organiza en torno al conocido tapaporte, una guía disponible en los establecimientos adheridos que permite al público conocer las tapas participantes y participar en la votación popular. Los votos del público determinarán el premio del jurado popular, mientras que un jurado profesional concederá su propio galardón. Los locales vencedores representarán a La Línea en la próxima edición de Fitur.

La programación cultural y de animación, centrada en la Plaza Fariñas, arrancará el miércoles 19 con la inauguración oficial y el inicio de las degustaciones. El jueves 20, la jornada incluirá un estand informativo, una barrilada popular patrocinada por Cruzcampo y el concierto de pop-rock español del grupo Aguafiestas.

El viernes 21, la diversión continuará con el espectáculo Loco Bingo de Rubén García, mientras que el sábado 22 llegará uno de los momentos más esperados: el concierto de Manuel de Angustias, a partir de las 19:00.

Actividades familiares y artesanales

El fin de semana, los Jardines Saccone y la Plaza Fariñas acogerán talleres infantiles y juegos organizados en colaboración con la Asociación de Artesanos Linenses, que dispondrá de 22 carpas y entregará diplomas a las personas participantes.

El domingo 23, antes del cierre de las votaciones, se ofrecerá un taller de bachata impartido por Javi y Fuensi, y a las 18.30 horas se celebrará la ceremonia de clausura y entrega de premios, donde se reconocerá tanto a los establecimientos ganadores como a los votantes agraciados en el sorteo.

“Una ruta que demuestra la madurez del sector hostelero”

Durante la presentación, Leonor Herrera destacó la importancia de alcanzar la décima edición: “Llegar a diez ediciones demuestra que estamos haciendo un trabajo muy bueno, y que contamos con el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación de Cádiz”.

Juan Franco subrayó la madurez y profesionalización del sector hostelero local, señalando que “Alaho representa a uno de los sectores productivos más importantes de la ciudad” y agradeció la colaboración de los artesanos y la labor de Márgenes y Vínculos, “por el magnífico trabajo que realiza con menores en situaciones delicadas”.