El juicio de los ERE irrumpirá con fuerza en plena campaña

El tribunal que enjuicia a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos por el denominado “procedimiento específico” de los ERE lleva desde hace varias semanas impulsando una inusitada celeridad a las sesiones del juicio, lo que va a provocar que la vista oral irrumpa de lleno en la campaña para las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 2 de diciembre.

El juicio de los ERE lleva empantanado desde hace más de un mes en la prueba estrella del proceso: los informes periciales, una prueba que se inició el pasado 11 de septiembre y que, tras más de una veintena de sesiones dedicadas en exclusiva al debate sobre el procedimiento por el que se concedieron las ayudas durante una década y las presuntas irregularidades, podría llegar a su fin esta misma semana o a principios de la que viene.

Tras la prueba pericial, se pasará a la fase de la “prueba documental”, en la que todas las partes tendrán que leer el listado con los documentos que desean someter a la consideración del tribunal. La lectura de estos listados podría consumir otra semana de juicio. De esta forma, para la semana del 29 de octubre, tendría lugar otro de los hitos de la vista oral, cuando la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares y las defensas de los 22 ex altos cargos expongan sus conclusiones definitivas. Sería el momento en el que el fiscal y las acusaciones deberían decidir si mantienen los cargos contra todos los acusados en los mismos términos o introducen alguna modificación en sus planteamientos iniciales.

Esta fase del juicio, en la que se sabrá si la Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de condena de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación para el ex presidente José Antonio Griñán por un delito de malversación y otro de prevaricación; y otros diez años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación, tendrá lugar en plena precampaña de las autonómicas. Además, los ex presidentes autonómicos y los otros ex altos cargos tendrán que volver obligatoriamente a sentarse en el banquillo, algo a lo que no estaban obligados desde abril pasado, cuando fueron exonerados de acudir a todas las sesiones una vez que terminaron de prestar declaración.

Tras pronunciarse sobre las conclusiones definitivas, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra expondrán en la Sala su informe definitivo de conclusiones, que se espera “demoledor” en la defensa de las tesis de la acusación y reclamando la condena de los acusados. Los fiscales apuntaron en su día que necesitarían al menos una semana –cuatro sesiones del juicio– para completar su informe. De esta forma, para principios de noviembre podrían acabar su exposición, que dará paso a los informes de las acusaciones particulares del Partido Popular y Manos Limpias, que necesitarían como mínimo una o dos sesiones para la exposición de sus conclusiones finales.

Estos informes coincidirían precisamente con la semana en la que arranca oficialmente la campaña electoral –que comienza a las 00:00 horas del 16 de noviembre– y a buen seguro que la acusación popular aprovechará esta coincidencia para tratar de rentabilizar políticamente este proceso penal, que sienta en el banquillo de los acusados a toda una época de los gobiernos socialistas en Andalucía. El PP podría intentar dar algún golpe de efecto coincidiendo con el proceso electoral.

Las claves 1. Empantanado en la prueba pericial

El juicio lleva más de un mes centrado en la práctica de la prueba estrella del caso: los informes periciales. 2. Fase de conclusiones definitivas

El fiscal y las acusaciones tendrán que decidir a finales de octubre si mantienen o modifican los cargos. 3. El visto para sentencia después

El juicio no concluirá en principio hasta mediados del mes de diciembre, pasadas ya las elecciones. 4. Otros juicios a la espera de éste

La inusitada celeridad del tribunal en acabar responde a los juicios pendientes de celebrar

Tras las acusaciones, le llegaría el turno de informar a los 18 abogados que representan a los 22 acusados, que necesitarán como mínimo una sesión del juicio cada uno, lo que supone al menos otras 18 sesiones más, lo que consumirá todo el resto de la campaña electoral e incluso hará que la vista no pueda finalizar antes de las elecciones del 2 de diciembre.

Según estas estimaciones, la última de las defensas no acabaría de exponer su informe hasta la sesión que tendría lugar después del puente de la Inmaculada y de Constitución, en torno al 10 o el 11 de diciembre, fecha en la que el caso podría quedar visto para sentencia, justo casi un año después de que se iniciaran las sesiones del juicio, el 13 de diciembre de 2017. Antes tendrá lugar otro momento destacado de la vista oral, cuando el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ofrezca a cada uno de los 22 acusados el “derecho a última palabra”, para que si lo desean digan algo antes de que los magistrados se retiren a deliberar y redactar la sentencia, un proceso que en principio se prolongará durante seis u ocho meses.

De acuerdo con este calendario estimativo, lo que puede resultar incomprensible son las prisas que el tribunal está metiendo a las defensas para que acaben el interrogatorio de los peritos, dado que algunas de las partes plantean que, con este calendario, da igual que el juicio se retrase algunas sesiones más. El problema es que hay otros juicios tanto en la Audiencia de Sevilla como en la de Cádiz –el caso Quality Food ya tuvo que suspenderse– que están pendientes de que finalice el juicio de los ERE para dar comienzo, lo que supone una presión extra para el tribunal sevillano.

En la Audiencia de Sevilla ya hay fijado para enero de 2019 un juicio por el delito societario en Mercasevilla en el que coinciden algunos abogados de los ERE, y hay varios juicios relacionados con las ayudas y préstamos concedidos por la sociedad de capital riesgo Invercaria que no pueden celebrarse porque también coinciden en algunos casos abogados y procesados de los ERE.