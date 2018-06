Una interventora culpa a Empleo del "uso inadecuado" de las transferencias

La que fuera asesora, adjunta e interventora delegada en la Consejería de Empleo entre los años 2001 y 2008 Victoria López Gutiérrez ha culpado este martes a los responsables de la Consejería del “uso inadecuado” de las transferencias de financiación, al asegurar que fueron muchas las ocasiones y en distintos en los que los interventores de Control Financiero Permanente del IFA/IDEA indicaron que se estaba “haciendo mal” y al órgano gestor “no le importa” y sigue actuando de la misma forma.

La testigo, que se ha mostrado con especial vehemencia a lo largo del interrogatorio, ha respondido de esta manera cuando uno de los abogados defensores le ha expuesto que cómo era posible que “nadie tomara cartas en el asunto” teniendo en cuenta esos avisos reiterados sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación y las reuniones de coordinación que existían con la Intervención General. Victoria López ha contestado lanzando a su vez otra pregunta: “¿Cómo no lo arregla el que lo está haciendo mal?”, ha dicho la interventora, que ha agregado que si se le viene reiterando al gesto que “deje de hacer” lo que está haciendo con las transferencias, se del dice “una y otra vez” y “no le importa” y “hace lo mismo”, no sabe cómo podían actuar.

Como interventora delegada ha afirmado que seguían fiscalizando de conformidad las transferencias de financiación de Empleo al IFA. “Yo sigo haciendo mi trabajo conforme a las normas. Sé lo que hice y estaba bien, y sé lo que no hicieron los que debieron hacerlo”, ha concluido.

Victoria López ha insistido en que ella y “todos los interventores desconocían cuál es el destino final que se estaba dando a las transferencias de financiación”. Así, ha aseverado que “no es cierto, por no decir otra cosa más fuerte, que es falso o mentira” que tuviera conocimiento de que las transferencias iban destinadas al pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas por parte de la agencia IDEA, porque las transferencias son un instrumento para “financiar de manera genérica al ente al que se destinan”, pero no tienen un destino “específico”.

La testigo ha admitido que entre las funciones genéricas de las transferencias pudiera estar el pago de las subvenciones, pero para ello ha afirmado que “tenían que ser actuaciones propias de IDEA”, no un programa de ayudas de la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo.

También ha dicho que la Intervención no actúa “de manera caprichosa o arbitraria”, sino siguiendo normas. “Jamás me han dado una orden que no vaya refrendada por una norma”, ni tampoco le han ordenado que repare algo o deje de repararlo, ha defendido la testigo, que ha justificado por tanto que para que la intervención delegada no fiscalizara de conformidad esas transferencias al IFA tendrían que haberle dado una “norma que no estuvieran cumpliendo”.