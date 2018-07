El abogado de Juana Rivas recurrirá la sentencia por ser un "fracaso" de la Justicia

El abogado de Juana Rivas, José Estanislao López, ha anunciado que recurrirá la condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos, una sentencia que considera una muestra del "fracaso" del sistema judicial.

En declaraciones a Efe, López ha dicho que está estudiando la sentencia, aunque ha señalado que "si el juez no ha tenido en cuenta ni los malos tratos, ni que lo hizo todo haciendo caso a los abogados, no puedo valorarla bien".

El letrado ha recalcado que esta sentencia "sacraliza" lo que ha considerado un "fracaso" del sistema judicial italiano y del español y ha recordado que Juana Rivas interpuso una denuncia por violencia de género el 12 de julio de 2016 contra el padre de sus hijos, Francesco Arcuri, que no ha empezado aún a investigarse tras fallos y retrasos.

López, que ha recomendado a Juana Rivas que no haga declaraciones sobre la sentencia, ha apuntado que recurrirá la resolución porque no puede compartir el argumento "pobre" de que no se juzgaba un caso de maltrato.

"Todo responde a un fracaso del sistema judicial, porque es un fracaso que dos años después no se tramite", ha reiterado el letrado, en relación a la denuncia por malos tratos.

Ha apuntado que tampoco comparte la sanción económica impuesta a Juana Rivas, que tendrá que pagar 30.000 euros al padre de sus dos hijos, y ha considerado que la actitud de su defendida "no es mediatizar contra nadie, es defender a alguien de unos malos tratos".

López ha asegurado que "todos los informes" han confirmado que la condenada es una "persona con secuelas de víctima de malos tratos".

El abogado de Francesco Arcuri

Por su parte, Enrique Fabián Zambrano, letrado de Arcuri, ha expresado a Efe su satisfacción por el fallo del Juzgado de lo Penal 1 de Granada y ha recordado que se trata de una más de las resoluciones que, a lo largo de todo el proceso, han dado la razón a su cliente, que de momento ha preferido no hacer declaraciones.

"Los padres podemos dormir hoy un poco más tranquilos (...) Pido, por favor, a los políticos que dejen a la justicia tranquila", ha indicado este abogado, que considera que la sentencia condenatoria basa su relato en el informe que él presentó en el juicio.

También ha destacado que "no es normal" que un juez condene a un acusado al abono de las costas de la acusación, un aspecto por el que también ha mostrado su satisfacción.

Por otro lado, la plataforma de apoyo a Juana Rivas con el apoyo de la P25N, 8M, 7N convoca una concentración en Maracena hoy a las 19:00 en la plaza del antiguo ayuntamiento.