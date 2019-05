Jessica Barea (PSOE) aspira a ser la primera alcaldesa de Jimena

El vicepresidente del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, trasladó este sábado el apoyo de los socialistas a Jessica Barea en la presentación de la candidatura a la Alcaldía de Jimena y se mostró convencido de que el próximo 26 de mayo se convertirá en la primera mujer que accede a la Alcaldía.

La aspirante señaló que el proyecto político que lidera “cree en otra forma de hacer política. Una forma de trabajar con participación real de la gente, cercana, transparente y, sobre todo, que no deje a nadie atrás”.

“Me duele que haya vecinos que lo pasan mal por falta de recursos, me duele ver el deterioro que sufren por abandono algunas zonas de mi pueblo, me duele ver el potencial turístico que tenemos, no sólo el castillo o el corchado: nuestra gastronomía, nuestro entorno privilegiado, nuestra gente… y que no se potencia como nos merecemos”, indicó.