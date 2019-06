El Ayuntamiento de Jimena investiga la muerte de varios caballos

La Policía Local de Jimena de la Frontera y el Seprona investigan la denuncia tras el hallazgo de los cadáveres de caballos por parte de la asociación ecologista Verdemar y pone medidas correctoras para que no vuelva a producirse un episodio similar.

El alcalde de Jimena, Francisco Gómez, ha informado de que nada más entererarse a través de los medios de comunicación de la denuncia de Verdemar, se procedió a avisar a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se personaron en la parcela, y ya se ha incoado un expediente. “Se ha actuado lo más rápido posible”, ha indicado el primer edil.

Cuando llegaron los agentes el pasado domingo a esta parcela, situada detrás del colegio Reina de los Ángeles, muy cerca del aparcamiento de autobuses, no había ningún cadáver de estos animales, pero la tierra estaba movida porque ya se habían enterrado. “Nos enteramos y nos quedamos sorprendidos porque la parcela es municipal, pero no sabíamos nada. Los animales no estaban registrados, por lo que es difícil identificar al propietario”, añadió Gómez.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento va a velar para que no haya más animales en una situación similar. Para ello, la Policía local va a realizar un seguimiento de las fincas y animales en el municipio y se van a vallar todas las parcelas públicas.