Aldea Music, el festival fantasma de Jimena

El anuncio del Aldea Music ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento de Jimena. Sobre el papel, un festival con un cartel formado por artistas y Dj's de primer nivel para unas 3.000 personas el próximo 29 de diciembre en el Pabellón Municipal. Sin embargo, la fiesta no se celebrará porque, según el Consistorio, el Aldea Music se estaba anunciando y vendiendo entradas sin haber tramitado ni obtenido los permisos municipales. El promotor, por tanto, ha tenido que cancelar la cita no sin reproches hacia la entidad local.

La primera noticia del Aldea Music llegaba a los despachos del Ayuntamiento el pasado 7 de septiembre. El organizador envió entonces vía WhatsApp un dossier en el que aportó todos los datos para celebrar los conciertos, pero desde el Ayuntamiento precisaron que necesitaban celebrar una reunión para perfilar detalles en persona y hacer un balance.

Es aquí donde comienzan las discrepancias entre el promotor y la entidad local. Este encuentro, según el alcalde, Francisco Gómez, nunca llegó a producirse. Algo que no coincide con la versión de Aldea Music, puesto que han afirmado en un comunicado que esa reunión se celebró estando presentes el primer edil y la concejala de Festejos.

Tras un mes sin más noticias, desde el Consistorio volvieron a insistir al promotor, han asegurado, sin obtener respuesta. La sorpresa llegó en la segunda semana de noviembre: comenzaron las primeras publicaciones del evento en las redes sociales.

El día 10, Aldea Music anunció, usando el logo del Ayuntamiento jimenato, que el evento se iba a celebrar en el Pabellón Municipal, unas instalaciones públicas de las que, según el Ayuntamiento, carecían de permisos para ser utilizadas por el promotor.

A raíz de este anuncio, desde el Ayuntamiento instaron al anunciante a retirar todo lo que les implicara en la organización del festival, puesto que no habían llegado a ningún consenso. En esta ocasión, el contacto que envío el documento al alcalde si acudió, comunicando que la empresa promotora inicial ya no forma parte del proyecto, si no que ahora el evento lo pasaba a liderar Hidden Messages S.L., una empresa con no más de tres semanas de vida. Los anuncios fueron eliminados.

A pesar de seguir sin los permisos, la organización del evento siguió adelante y anunció una primera confirmación que jamás llega. Esta publicación también desaparece del Feed del perfil de Instagram del festival al originar confusión entre los espectadores, puesto que, según declaran posteriormente en las historias, "los artistas no están aún confirmados".

Esto lo reafirma Gómez, al declarar que desde el Ayuntamiento ya preguntaron sobre este asunto y les confirmaron que "los artistas estaban sin confirmar", puesto que dependerían de las entradas vendidas, hasta ese momento, ninguna.

La polémica termina de estallar el 17 de noviembre, cuando Aldea Music comunica en sus redes sociales la cancelación del festival "por falta de apoyo y desinterés institucional".

Ante esto, tanto el Ayuntamiento de Jimena como el propio festival ofrecen sus versiones en las redes sociales. El primero desmintiendo las acusaciones y explicando lo sucedido a través de un post en Facebook y el segundo con dos historias de Instagram en las que explica cómo se iba a desarrollar el evento y fundamenta su acusación.