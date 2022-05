Vecinos de La Caleta protestan por el desarrollo de la cara este de Gibraltar

Vecinos de La Caleta (Catalan Bay) han protestado este domingo por el desarrollo de los terrenos de la cara este del Peñón en el denominado proyecto de Eastside, que contempla la construcción de un hotel, 1.300 viviendas y un puerto deportivo. Este último es el que ha provocado las protestas de los residentes de esta zona de la Roca, ya que entienden afectará a la playa de La Caleta "por el tamaño y las proporciones de la marina propuesta, que si los planes se llevan a cabo se extenderá hasta el hotel Caleta", según indica la petición que han puesto en marcha en la plataforma Change.org.

La protesta ha consistido en la colocación de pancartas en edificios y zonas públicas y ruido con cacerolas, bocinas y otros enseres como forma de protesta. Los bañistas también se han unido a esta reivindicación.

Ante esta manifestación, el ministro principal, Fabian Picardo, ha recordado que a principios de esta semana dejó claro en el Parlamento que no permitirá "ningún desarrollo que perjudique a Catalan Bay o a sus alrededores". "Todos los miembros del equipo de gobierno están de acuerdo. Por supuesto, escucharemos la voz de los residentes de Catalan Bay y la Comisión de Desarrollo y Planificación tendrá en cuenta sus observaciones a la hora de tomar su decisión sobre la solicitud de planificación sobre el puerto deportivo", ha indicado.

Picardo también ha indicado que el puerto deportivo aún no ha obtenido el permiso de planificación completo requerido y que todavía tiene que pasar por la solicitud de planificación detallada, "de manera que genere confianza en los habitantes de Catalan Bay y Gibraltar de que las preocupaciones expresadas se tratarán adecuadamente".

"Es nuestro deber, junto con la Comisión de Desarrollo y Planificación, garantizar que cualquier proyecto se realice de forma que cumpla con las evaluaciones de impacto ambiental y que el proyecto se complete de forma sensible. Este proyecto es una inversión para toda nuestra comunidad y, en particular, para las personas que viven en el la cara este, especialmente en Catalan Bay. El puerto deportivo será accesible para el público en general y será otro lugar para que todos los residentes de Gibraltar puedan disfrutar durante todo el año. Pero quiero ser claro, no se permitirá que el diseño del puerto deportivo cause un problema para Catalan Bay. Todos en Gibraltar y más allá del Peñón la amamos y la parte del puerto deportivo del desarrollo de la cara este, estoy seguro, será permitida solo si se diseña de una manera que no cause ninguno de los problemas que temen los residentes", sentencia.