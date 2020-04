Unos vándalos causan daños en la iluminación del Castillo Árabe de Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar ha mostrado su disgusto por el acto de vandalismo que ha sufrido el sistema de iluminación del Castillo Árabe. Los funcionarios de la Autoridad de Electricidad de Gibraltar notaron este martes por la noche que solo una parte del castillo árabe estaba iluminada. Los trabajadores acudieron este miércoles por la mañana a investigar el problema y notaron que una puerta que conduce a la antigua prisión del castillo árabe desde el área conocida como La jungla estaba abierta, a pesar de que Gib Elec la había asegurado. También notaron que una de las cajas de alimentación se había abierto y encontraron desactivada la protección que alimenta parte de las luces.

Los problemas fueron a más porque la puerta de la caja de alimentación se dejó abierta, por lo que con la lluvia se mojó todo el cableado. Además, algunas las luces también se desalinearon. Gib Elec ha concluido que alguna o varias personas accedieron al lugar y manipularon las luces y las cajas de alimentación. El equipo de Gib Elec ha logrado secar las piezas con ventiladores de calor y ha restaurado la iluminación para permitir que el homenaje al personal de primera línea de la Autoridad Sanitaria se siga celebrando desde el castillo. La empresa pública ha informado a la Policía de los hechos.

El ministro principal, Fabian Picardo, ha lamentado el incidente de vandalismo: "Esta no es la primera vez que la antigua prisión ha sido forzada. Soy honesto, no entiendo por qué la gente hace cosas así en un momento como este. En este momento de nuestra historia tenemos trabajar juntos y no crear más trabajo el uno para el otro. Espero que toda la comunidad se una a mi agradeciendo a los profesionales de Gib Elec, que han podido realizar reparaciones para que podamos continuar nuestro tributo diario a nuestro personal de primera línea de la Autoridad de Salud", indicó.