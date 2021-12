Gibraltar pide a todos los mayores de 16 años que se pongan la vacuna de refuerzo esta misma semana

El Gobierno de Gibraltar ha efectuado este lunes un llamamiento a toda su población mayor de 16 años para que se inoculen esta misma semana la vacuna de refuerzo de la Covid-19.

Más aún para tratar de frenar el avance de la variante ómicron en el Peñón, de la que fueron detectados tres casos por parte del sistema sanitario gibraltareño la semana pasada.

El ministro principal de Gibrlatar, Fabian Picardo, ha efectuado una contundente declaración institucional en la que pide a los gibraltareños que se pongan "ya" la dosis de refuerzo, en sintonía con lo dicho en la noche del domingo por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

"Tenemos la suerte de que el Gobierno del Reino Unido nos ha proporcionado un suministro adecuado de vacunas para las terceras dosis con el fin de proteger a nuestra población y a los trabajadores transfronterizos. Así que póngase la vacuna de refuerzo ya", ha pedido Picardo.

El principal responsable del Ejecutivo gibraltareño ha apelado a este refuerzo de la inmunización ante la cercanía de la Navidad. "Es la época de ser solidarios con los demás. Por favor, demuestre que se preocupa por sus amigos, su familia y toda la comunidad garantizando que su inmunidad se suma a la de todos nosotros. No retrase su dosis de refuerzo porque le desanime el hecho de que pueda tener efectos secundarios", ha continuado Picardo.

El Gobierno de Gibraltar se basa en la evidencia de que la tercera dosis es necesaria para frenar la variante ómicron y para evitar un colapso del sistema sanitario local. "Ómicron es altamente transmisible, por lo que hay que ponerse la vacuna de refuerzo para recuperar nuestro nivel de inmunidad y proteger a nuestra agencia de salud", ha agregado.

Para poder cumplir con el objetivo de vacunar al máximo número de gibraltareños y transfronterizos posible, el Centro de Vacunación en la Clínica de Atención Primaria Infantil estará abierto de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 sin necesidad de cita previa para cualquier persona que reúna los requisitos para recibir el refuerzo o la primera-segunda dosis de la vacuna. Esencialmente, que hayan transcurrido más de tres meses desde la anterior dosis.

"Si nos ponemos todos la dosis de refuerzo, podemos hacer que ómicron desaparezca y ser un ejemplo, pero no lo conseguiremos si algunos deciden no aceptar nuestra oferta de la vacuna por motivos de agenda. Es un riesgo que no podemos permitirnos asumir colectivamente como pueblo", según Picardo.