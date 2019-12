Los trabajadores españoles en Gibraltar han mostrado su "total descontento" con la victoria rotunda de Boris Johnson en las elecciones generales de Reino Unido, que abocará a Gibraltar a la salida de la Unión Europea el próximo 31 de enero después de extinguir la esperanza de un segundo referéndum. "El panorama no es nada bueno, el Brexit y el daño que nos puede hacer ya está servido, aunque estaremos aquí presentes ahora y en el futuro para seguir defendiendo los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras, que ahora sí que lo pueden tener más crudo", manifiestan.

"Augurábamos que iba a ganar, pero no con el margen suficiente como para evitar un segundo referéndum a llevar a cabo con más rigor y sentido de juicio que el primero", explican el presidente y el portavoz de la Asociación Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg), Salvador Molina y Juan José Uceda. Aquella consulta de 2016, afirman, ha mantenido a los que cruzan cada día la Verja para ir a sus empleos en el Peñón "sumidos en el temor de una incertidumbre sobre nuestro futuro".

También muestran su descontento "porque quién ha conseguido la victoria no ha sido precisamente por méritos propios, sino debido a malas artes, implementando el miedo a los inmigrantes, la xenofobia y con engaños a la población para que se aleje de Europa". "Además incluso sin que sepan qué alternativas ofrece a Reino Unido que mejoren las europeas", argumentan, "y eso significa que no nos fiamos de él pues no puede ser nunca bueno para ninguna de las partes implicadas en el Brexit, ni mucho menos para Gibraltar y nuestra zona colindante".

"Particularmente a nosotros preocupa tremendamente este resultado electoral porque todos hemos sido capaces de ver el carácter poco serio y hasta burlón del líder del partido conservador británico, quién substituyó a Theresa May derrochando prepotencia y mal hacer en su partido, consiguiendo incluso el abandono de muchos dirigentes del mismo. Mucho tememos que con él no se llegue ni a cumplir fielmente el acuerdo entre Reino Unido y la UE de un periodo transitorio establecido con su predecesora May, que al menos durante un tiempo podría garantizarnos la misma estabilidad que había en cuanto a circulación por la frontera hacia nuestros puestos de trabajo, tarjeta sanitaria similar a la europea para los fronterizos, documentaciones, contratos de trabajo, prestaciones sociales laborales, etcétera", continúan.

Los trabajadores temen que "por mucha voluntad que tenga el Gobierno de Gibraltar y tenga el Gobierno de España se endurezcan las relaciones tras el abandono de Reino Unido, de la mano con Gibraltar, y nos tengamos que ver cómo vecinos de fuera de Europa". "Esto afectaría también al tránsito de mercancías y exportaciones españolas, a la divisa futura y por tanto a nuestros miles de salarios gibraltareños según aventuran expertos financieros", manifiestan antes de destacar que esto afectará sobre todo a La Línea, "ciudad pobre pero experta en sufrir las consecuencias de un Gibraltar por no ser español, como España ha querido siempre que vuelva a ser, pero que a su vez es nuestra fábrica y sustento principal".

"Por último nos preocupa también porque el desamparo de Europa puede dar pie en cualquier momento a políticos y dirigentes de instituciones españolas muy interesados sobre todo en la recuperación de Gibraltar que creen que lo conseguirán bajo sus habituales métodos de presión en la frontera terrestre, por mar y aire", subrayan los trabajadores transfronterizos, que critican "las constantes declaraciones margallescas (del ex ministro García Margallo) de dirigentes de VOX que dicen que el Brexit es la oportunidad para cerrar la frontera de Gibraltar al no querer aceptar los llanitos la cosoberanía".