Gibraltar suma siete nuevos casos de coronavirus

Gibraltar registra este martes siete nuevos positivos de coronavirus, que elevan a 28 el número de casos activos (18 residentes y 10 visitantes) en una jornada sin que se haya recuperado algún enfermo. Desde el inicio de la pandemia se han confirmado 4.270 contagios en el Peñón, de los que se han recuperado 4.143 personas.

El ministro principal, Fabian Picardo, ha dado detalles sobre estos nuevos casos ante el Parlamento gibraltareño el día que se ha cumplido un día de las primeras restricciones en el Peñón, para mayores de 70 años: "Cuatro de ellos eran contactos cercanos de un caso activo identificado, de un camarero. Quiero resaltar que cuatro de los infectados han recibido una dosis de la vacuna y otro ha recibido ambas dosis. Destaco este hecho para que se recuerde a la gente que debemos permanecer cautelosos y vigilantes incluso después de ser vacunados", ha indicado Picardo.

"Otro positivo es el de una cocinera de un colegio, donde han tenido que aislarse tres miembros del personal (no maestros) y 17 niños. Hay otro caso de una cocinera de otra escuela y eso ha conllevado el aislamiento de cuatro miembros del personal (no maestros) y 15 niños. Además, hemos tenido una infección en uno de nuestros centros de atención a personas mayores a través de uno de los profesionales. En este caso, el profesional sanitario ya había recibido dos dosis de la vacuna, como los dos residentes expuestos. Por tanto, hay pruebas de que debemos permanecer vigilantes incluso después de la vacunación. Por favor, recordemos que el virus todavía está a nuestro alrededor, a pesar de que hemos sido vacunados, y que la vacunación no proporciona un 100% de inmunidad", ha recordado Picardo.

Los test realizados alcanzan ya los 200.713 (casi seis veces la población de Gibraltar), de los que hay 51 pendientes de resultados.

El número de personas en autoaislamiento también se ha incrementado en 45 hasta las 165. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos. Sí se mantiene igual la cifra de personas hospitalizadas, dos en la planta Covid-19. También se mantiene inalterable el número de fallecidos: 82 por coronavirus y 12 con el virus activos tras fallecer por otras causas.

La vacunación en Gibraltar sigue avanzando a muy buen ritmo, con 1.086 dosis administradas en las últimas 24 horas. Ya se han inoculado un total de 48.296 dosis, 29.667 de la primera y 18.629 de la segunda.