Las posibles sanciones y consecuencias penales por el daño medioambiental que ha causado el vertido de combustible del 'OS 35' en Gibraltar

El desastre ecológico en Gibraltar y en la Bahía de Algeciras por la rotura del buque 'OS 35' sigue sin afectar al litoral. Pese a la contención por parte de las autoridades gibraltareñas de la fuga de fueloil pesado, la mancha seguirá presente en el mar por un tiempo, mermando así las condiciones de vida de las especies que viven en la zona.

Una vez que han pasado las primeras horas, más enfocadas a decidir y actuar con celeridad para evitar males mayores, llegan las primeras reacciones pidiendo responsabilidades. Uno de los primeros fue el alcalde de La Línea, Juan Franco, quien ya anunció que debido al evidente peligro de contaminación de las costas linenses emprenderá acciones legales.

La legislación estatal fija que cuando ocurre un accidente de este calibre, ha de crearse una comisión técnica de prevención con el fin de que Gobierno y comunidad autónoma trabajen en conjunto para el libre intercambio de información. En este caso, también hay que incluir en esta comisión al gobierno de Gibraltar. Estas comisiones tienen como fin dilucidar el alcance total del daño medioambiental en un medio, en este caso el mar. También investigar cómo agentes químicos y biológicos han afectado al entorno. Todo esto con el fin de encontrar las vías más óptimas de reparación medioambiental y afinar en la depuración de responsabilidades.

De momento, Gibraltar ha detenido al capitán del granelero 'OS 35' por desoír las advertencias de Capitanía, quienes ya le avisaron que no continuara su marcha debido al estado del navío. El máximo responsable del buque podría enfrentarse a un delito de desobediencia, que sería juzgado por Gibraltar. A su vez, la denuncia anunciada por el alcalde de La Línea y la repercusión medioambiental de este accidente en la Bahía de Algeciras permitirá a la justicia española intervenir.

¿Cuántos años se puede ir a la cárcel por delito medioambiental?

El Código Penal de España contempla por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente de seis meses a dos años de prisión, en su artículo 325, a aquellos que de forma directa o indirecta causen o provoquen un vertido. Además, contempla multas de diez a catorce meses y la suspensión de oficio. Y en caso de que el daño causado al mar sea grave, los responsables podrán ser condenados de dos a cinco años, multa de ocho meses a dos años e inhabilitación de entre uno y tres años.

¿Cuáles son las sanciones económicas por causar un vertido de combustible?

La ley de responsabilidad medioambiental contempla una serie de sanciones económicas por atentar contra un ecosistema. La Ley 26/2007 recoge multas cuyas cantidades económicas pueden llegar a ser muy altas.

En el artículo 37 de esta ley, se considera como infracción muy grave "no ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente [...] a la hora de poner en práctica las medidas preventivas o de evitación a que esté obligado el operador, cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar". También se entiende como muy grave, no informar a las autoridades de alguna circunstancia que pudiese derivar en un daño medioambiental. En este caso, dicen las autoridades gibraltareñas, el capitán intentó seguir la marcha, haciendo caso omiso a los avisos, no contemplando el peligro ecológico.

Estas son las sanciones económicas en España por infracciones muy graves:

Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros .

. Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y máximo de dos años.

Por su parte, las infracciones graves, tendrán una multa de entre 10.001 y 50.001 euros y suspensión de la autorización por un año.