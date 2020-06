Las restricciones en la Verja se mantienen tras el paso a la fase 3 en Andalucía

El paso por la Verja entre La Línea y Gibraltar se mantiene sin novedades a pesar de que Andalucía haya pasado a la fase 3. Hasta que no se levante el estado de alarma en España, la frontera no será totalmente permeable y hasta entonces solo se permitirá el paso entre ambas partes a residentes y personas con contrato de trabajo. Una información difundida este lunes en varios medios de comunicación ha causado confusión, pero el Ministerio del Interior ha confirmado a la GBC, la televisión pública gibraltareña, que no hay ningún cambio en el tránsito en la frontera. Gibraltar sí levantó las restricciones al movimiento con la entrada en vigor de la fase 2 de su desescalada, el 18 de mayo, pero aún no es posible la permeabilidad en el paso. Aunque el estado de alarma finalizará el 21 de junio, la peculiaridad de la Verja podría servir para adelantar la recuperación de la movilidad. En todo caso, Interior es el organismo que tiene la última palabra.

El Gobierno de Gibraltar esperaba que la normalidad en la Verja se restablecería, como pronto, este lunes, 8 de junio, con la recuperación de la movilidad en Andalucía. Las informaciones difundidas este lunes por la mañana han causado confusión y varias personas se han acercado al puesto fronterizo para intentar pasar, aunque la Policía Nacional continuaba solicitando los contratos de trabajo para acceder a Gibraltar.

Una situación similar se vive en Andorra, que levantó sus restricciones de acceso el pasado 1 de junio. En la frontera con Francia sí se llegó a la normalidad, pero en el paso con España el tránsito solo se permite a residentes y trabajadores transfronterizos.

El viceministro principal, Joseph García, ha ofrecido este lunes datos de la incidencia de la pandemia en el tránsito en la frontera, por donde cruzaron 63.000 personas en abril y 98.000 en mayo, frente al millón de personas registrado en cada uno de estos dos meses en el año anterior. El viceministro principal ha añadido que la media diaria en este periodo ha sido de 3.200 personas, mientras que en 2019 fue de 32.000.

García también ha hecho una comparativa entre los cinco primeros meses de este año y la misma franja de 2019, que arroja descensos del 51% en la cifra de personas que transitaron a pie por la frontera terrestre y del 63% en los vehículos.