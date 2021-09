Gibraltar relaja las medidas de autoaislamiento por Covid

Gibraltar ha relajado desde este miércoles las medidas de autoaislamiento para personas que hayan tenido contacto estrecho con algún positivo por coronavirus. Las autoridades sanitarias del Peñón han reportado nueve casos positivos nuevos, todos residentes, y el número de casos activos de Covid se eleva en la Roca a 64 personas.

De los nueve positivos detectados en la última jornada en Gibraltar, cinco corresponden a personas vacunadas con la pauta completa. El Peñón mantiene a dos enfermos en planta por el virus pero ha vuelto a despejar por completo la unidad de cuidados intensivos.

El número de personas en autoaislamiento por contacto estrecho con algún positivo se ha visto reducido drásticamente en más de trescientas personas hasta 66. Este hecho tiene que ver con la decisión de Gibraltar de relajar sus medidas para estos casos.

Los contactos cercanos (incluidos los contactos del hogar) que estén completamente vacunados o que hayan tenido Covid en los últimos 90 días y sean mayores de 16 años no necesitan autoaislarse, salvo que las autoridades sanitarias indiquen lo contrario.

Los contactos cercanos que no están completamente vacunados y que no han tenido Covid en los últimos 90 días, y son mayores de 18 años, deben autoaislarse durante 10 días.

Los contactos cercanos que son menores de 18 años y están escolarizados a tiempo completo en Gibraltar no necesitan aislarse si están completamente vacunados o no. No necesitarán usar una máscara en la escuela.