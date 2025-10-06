El Regimiento de Gibraltar celebra 25 años de colaboración con Marruecos en las maniobras Jebel Sahara

El Real Regimiento de Gibraltar ha completado una nueva edición del ejercicio Jebel Sahara, las maniobras conjuntas que el Reino Unido realiza en Marruecos y que este año celebran 25 años de cooperación con la a 2ª Brigada de Infantería Paracaidista del país norteafricano (2BIP).

El entrenamiento, desarrollado bajo la dirección de la Compañía A del Tercer Batallón de Fusileros (3 Rifles), liderada por el comandante Hemsley, contó con la participación de soldados tanto regulares como reservistas del Regimiento gibraltareño. El despliegue sobre el terreno estuvo liderado por los tenientes Joseph Pfang y Kristian Diani, mientras que una docena de miembros del Regimiento de Gibraltar se encargaron de entrenar y asesorar a las tropas marroquíes.

Con motivo del aniversario, las maniobras recibieron la visita del general Sir Patrick Sanders, coronel honorario del Real Regimiento de Gibraltar y antiguo fusilero, quien destacó los lazos históricos entre el Regimiento de Gibraltar, los 3 Rifles y la 2BIP. Estuvo acompañado por el teniente coronel John Pitto, oficial al mando del Regimiento del Peñón; el sargento mayor del Regimiento, WO1 Karon Fortunato; y el comandante Dayan Pozo, segundo al mando.

Para el teniente coronel Pitto y el comandante Pozo, ambos presentes en los primeros ejercicios hace 25 años, este despliegue tuvo un valor especial. “Estas maniobras no solo representan un hito de cooperación, sino también la amistad y la confianza operativa que hemos construido con nuestros compañeros marroquíes”, señaló Pitto, quien subrayó el orgullo del Regimiento por mantener vivo este vínculo internacional.

El teniente Joseph Pfang calificó su participación como “un honor profesional y personal”, destacando la oportunidad de trabajar junto a unidades británicas y marroquíes. El teniente Kristian Diani resaltó la fortaleza del modelo mixto del Regimiento: “Este ejercicio demuestra la eficacia de la colaboración entre personal regular y de reserva en operaciones internacionales”.

El comandante Dayan Pozo recordó los inicios del proyecto: “Hace 25 años, Jebel Sahara era una iniciativa nueva y ambiciosa. Verla hoy consolidada, con el Regimiento de Gibraltar en su núcleo, es realmente especial. Nuestros soldados continúan demostrando la profesionalidad y adaptabilidad que han hecho de esta cooperación un éxito”.