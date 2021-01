Gibraltar retrasa la reapertura de los colegios al 22 de febrero para garantizar la seguridad ante la Covid-19

El Gobierno de Gibraltar ha decidido retrasar la reapertura de los colegios hasta el lunes 22 de febrero, tres semanas después de lo previsto inicialmente, el próximo lunes, 1 de febrero. La decisión está basada, sobre todo, en el asesoramiento recibido de los principales profesionales de salud, incluyendo el director de Salud Pública, ante el riesgo para la población en general y especialmente para los colectivos más vulnerables.

La principal causa de retrasar la vuelta a las clases, afirma el Ejecutivo de Picardo, es el deseo de asegurar que todos los mayores de 60 años, así como las personas vulnerables e inmunocomprometidas, cuenten con la mayor inmunidad posible gracias a la vacuna de Pfizer antes de que se reabran las escuelas. "La mejor forma de alcanzar este objetivo es manteniendo las escuelas cerradas, puesto que la realidad demográfica es que el retorno de los niños a las escuelas producirá un vector potencial de infecciones en una enorme congregación de personas que probablemente expondrá a individuos con alto riesgo cuando los niños y profesionales vuelvan a sus hogares o circulen fuera del entorno escolar", destaca el Gobierno.

La decisión se ha adoptado tras una extensa deliberación y discusión también con el Departamento de Educación y con los docentes, tanto el equipo principal de las escuelas como los representantes de los profesores en el sindicato de docentes Nasuwt. El Gobierno estima que los alumnos y profesores estarían seguros en los colegios a partir del lunes, pero reconoce que no puede estar seguro sobre los efectos de abrir las escuelas con respecto a la comunidad en general.

Entre los casos activos que en la actualidad tiene el Peñón hay 70 niños en edad escolar, con un total de 136 positivos entre alumnos durante el mes de enero. "Dado que la población escolar todavía no ha sido vacunada, y que las vacunas todavía no han sido aprobadas para menores de dieciséis años salvo en casos excepcionales, ésta sigue siendo una importante fuente potencial de infección, de modo que no se considera prudente llevar a cabo la reapertura en este momento", señala el Ejecutivo gibraltareño.

El programa educativo continuará impartiéndose online durante las próximas dos semanas y las escuelas abrirán una semana más tarde, después de las vacaciones de primavera.

El Gobierno ha lamentado tener que adoptar esta medida: "Somos conscientes de la presión que genera sobre los niños y sus familias a la hora de lidiar con los estudios en casa, así como los efectos de un aislamiento relativo prolongado sobre los jóvenes".

El Ministro de Educación, John Cortés, ha indicado que ha sido "la decisión más difícil". "Realmente quería que nuestros niños volviesen a la escuela. Están echando de menos la participación, el contacto con sus amigos y todas sus actividades. Por supuesto que soy consciente de las presiones que genera en los hogares el tener a los niños en casa y trabajar en el aprendizaje online durante muchas horas, pero los profesionales de salud nos han dicho claramente que sería mejor esperar estas tres semanas adicionales y debemos escucharles", ha indicado.

"No me cabe duda de que si hubiésemos abierto las escuelas nuestros profesores y alumnos habrían estados seguros en ellas, al igual que nuestros profesionales de salud y de los Servicios Residenciales para la Tercera Edad, y los profesionales de primera línea están y habrían estado seguros. Pero esta decisión se ha tomado en base a la seguridad de las personas mayores y vulnerables en nuestra comunidad y el deseo de garantizar que cuenten con el mayor nivel de protección posible en el momento en que reabramos las escuelas", ha sentenciado.