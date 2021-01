Gibraltar reabrirá el comercio no esencial y gimnasios a partir del 1 de febrero

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha confirmado este viernes que los comercios no esenciales, gimnasios y salones de belleza podrán reabrir a partir del 1 de febrero. Sin embargo, las tiendas de productos que no son de primera necesidad no podrán abrir los sábados ni los domingos al ser días en los que se acumula más gente en la calle Real y solo podrán funcionar de lunes a viernes. Los establecimientos de hostelería permanecerán cerrados hasta el 1 de marzo.

Picardo estima que a partir del 22 de febrero, fecha a la que se ha retrasado la vuelta a los colegios, se podría cambiar de postura. Las medidas, no obstante, se revisarán cada siete días, aunque el ministro principal señala que hasta el 27 o 28 de febrero no se permitirá la apertura los fines de semana.

A partir del lunes, los gimnasios y clubes deportivos estarán sujetos a controles y la obtención de permisos emitidos por el director de Salud Pública, tal y como sucedió tras el final del confinamiento el año pasado, mientras que las peluquerías y salones de belleza únicamente podrán operar en base a las restricciones implementadas en el momento de la última reapertura.

Las reuniones están limitadas a, como máximo, miembros de dos hogares, con un límite de ocho personas en espacios públicos.

Los lugares de culto podrán abrir para la oración pero, solo respetando los aforos aprobados previamente por la Oficina de Contingencias Civiles y con las más estrictas normas de distanciamiento social y uso de mascarillas, además de protocolos de desinfección de manos.

Picardo también ha recordado a la población que en La Línea está cerrada toda la actividad esencial, por lo que ha pedido a los gibraltareños que no busquen salir del Peñón "salvo para cuestiones permitidas en España" y que se "familiaricen con las medidas para asegurarse de no incumplir las normas españolas".